የሰላም ሚኒስቴር ሰራተኞች በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የገንዘብና አይነት ድጋፍ አደረጉ

የካቲት 15/2014(ኢዜአ) የሰላም ሚኒስቴር ሰራተኞች በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና አይነት ድጋፍ አደረጉ።
የሚኒስቴሩ ሰራተኞች ድጋፉን ያሰባሰቡት “ምሳዬን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ሲሆን፤ ድጋፉ በማሰባሰቡ ሂደትም ከተቋሙ ሰራተኞች በተጨማሪ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች መሳተፋቸውም ተገልጿል፡፡
በዚህም በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች 1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብ እና ከ191 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ አድርገዋል፡፡
የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሰዩም መስፍን በዚህ ወቅት፤ የሚኒስቴሩ ሰራተኞች ድጋፉን ያደረጉት በችግር ውስጥ ላሉ ወገኖች ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ መሆኑን አንስተዋል፡፡
በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ነሲቡ ያሲን በበኩላቸው ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው፤ ድጋፉ በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች በፍትሃዊነት ተደራሽ እንደሚሆን አረጋግጠዋል፡፡