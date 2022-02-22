በሲዳማ ክልል ተገልጋይ ተኮር የጤና አገልግሎት ለመዘርጋት እየተሰራ ነው..ቢሮው

ሀዋሳ፤ የካቲት 15/2014 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ተገልጋይ ተኮር የጤና አገልግሎት ለመዘርጋት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ላታሞ ለኢዜአ እንደገለጹት መረጃን መሰረት ያደረገ የጤና አገልግሎት ሥርዓት በጤና ተቋማት በመዘርጋት የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል እየተሰራ ነው።
በሆስፒታል ደረጃ ተገልጋይ ተኮር የጤና አገልግሎት ሥርዓት ወደ ተግባር መገባቱን ጠቁመው ስርአቱ ከጥራት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት እያስቻለ መሆኑን ገልጸዋል።
የተገኘውን ልምድና ተሞክሮ በመቀመር በየደረጃው በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች፣ጤና ኬላዎችና ክሊኒኮች ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የሲዳማ ክልል በክልልነት መመስረቱን ተከትሎ የጤና አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የጤና ተቋማት ግንባታን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቁመዋል።
በተለይ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝና ከሌሎች ሀገራዊ ቀውሶች ጋር ተያይዞ ያጋጠመውን የህክምና ግብዓት እጥረት ለመቅረፍ ጥረት መደረጉን አስታውሰዋል።
በተያዘው በጀት ዓመት ብቻ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ ፣ የተለያዩ መድኃኒትና የአምቡላንስ ግዥ በመፈፀም በየደረጃው ለሚገኙ ጤና ተቋማት ተደራሽ መደረጉን ተናግረዋል።
አቶ ዮሐንስ አክለው የጤና ኬላዎችን ደረጃ በማሻሻልና በጤና ጣቢያዎች ድንገተኛ የቀዶ ህክምና አገልግሎት አሰጣጥ በመዘርጋት የእናቶችንና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ ጥረት መደረጉን አመልክተዋል።
የጤና ተቋማቱ በሚሰጡት አገልግሎት ልክ በቅርበት የመደገፍ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በክልሉ በዘንድሮ ዓመት ስራ የጀመሩ ሶስት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችና አምስት ጤና ጣቢያዎችን በበቂ የህክምና ቁሳቁሶች የማደራጀት ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የተሟላ የቀዶ ጥገናና ሌሎችንም የህክምና አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለሟሟላት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
የወንዶ ገነት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሥራ አስኪያጅ አቶ ታደለ ተሰማ በበኩላቸው ሆስፒታሉ በበቂ የህክምና መሳሪያዎች ተደራጅቶ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ የኤሌክትሪክና የከፍተኛ ጤና ባለሙያዎችን እጥረት በሟሟላት ለህብረተሰቡ የተሟላ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀው አሁን ላይ የውስጥ ደዌና ተመላላሽ ህክምና፣ የላብራቶሪ ምርመራ፣ ድንገተኛ ህክምናን ጨምሮ የእናቶችና ህጻናት ጤና ክትትል አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን አመልክተዋል።
ሆስፒታሉ ከአካባቢው ባለፈ አጎራባች ለሆነው የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎችም አገልግሎት እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።
ሆስፒታሉ ከ74 ሺህ ለሚበልጡ ነዋሪዎች የተሟላ የህክምና አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ የተናገሩት ደግሞ በሀዋሳ ከተማ የሞቲቴ ፉራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር እስራኤል ደንበሹ ናቸው።
ሆስፒታሉ ዘመናዊ የአልትራሳውንድ ህክምናን ጨምሮ ሌሎችንም አገልግሎቶች ለህሙማን እንደሚሰጥ ጠቅሰው አብዛኛዎቹ ተገልጋዮችም የጤና መድህን ተጠቃሚዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በሆስፒታሉ እየተሰጠ ያለው የጤና አገልግሎት ጥራቱን የጠበቀና ቀልጣፋ እንዲሆን በቅርቡ የተዘረጋው ተገልጋይ ተኮር ሥርዓት ተጨባጭ ውጤት ማስገኘቱን ተናግረዋል።
በወንዶ ገነት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሲገለገሉ ያገኘቻቸው የወንዶገነት ባሻ ጩኮ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አበራ ሂርጋታ የደም ግፊት ታማሚ መሆናቸውን ገልጸው ከዚህ ቀደም አገልግሎቱን ፍለጋ ሀዋሳ ከተማ ሲመላለሱ እንደነበር ጠቁመዋል።
“ሆስፒታሉ በአካባቢያቸው መገንባቱ ወደ ሀዋሳ የሚያደርጉትን ምልልስና ወጪ ከማስቀረቱም ባለፈ የከተማው ነዋሪዎች በቅርበት የህክምና አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነናል” ብለዋል።
በሀዋሳ ከተማ ሞቲቴ ፉራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ታካሚ ወይዘሮ ስመኝ ሽፈራው በበኩላቸው የእርግዝና ክትትል ለማድረግ በሆስፒታሉ መገኘታቸውን ገልጸው የአገልግሎት አሰጣጡ ከሌሎች የህክምና ተቋማት የተሻለ መሆኑን ተናግረዋል።
በሲዳማ ክልል 21 ሆስፒታሎች፣ 139 ጤና ጣቢያዎችና 1 ሺህ 500 የሚሆኑ ጤና ኬላዎች እንደሚገኙ ከክልሉ ጤና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።