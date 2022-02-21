ምክር ቤቱ የኑሮ ውድነትና ስራ አጥነት ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ጠንካራ ቁጥጥር እንደሚያደርግ አስታወቀ

ደሴ፤ የካቲት 14/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል የኑሮ ውድነትና ስራ አጥነት ችግር አቅም በፈቀደ መፍትሄ እንዲያገኝ ምክር ቤቱ ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል ሲሉ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ አስታወቁ።
ምክር ቤቱ የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸሙን ከተዋረድ ምክር ቤቶች ጋር በኮምቦልቻ ከተማ እየገመገመ ነው፡፡
ዋና አፈ ጉባኤዋ በግምገማው መድረክ እንዳሉት፤ በክልሉ የኑሮ ውድነትና ስራ አጥነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል፡፡
በዚህም ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት በመሆኑ የችግሩን ምንጭ በመለየት ባለድርሻ አካላት ባሳተፈ አግባብ ፈር እንዲይዝ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ይደረጋል ብለዋል።
እንዲሁም በቀጣይ ስድስት ወራት ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ማቋቋም፣ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ማደራጀትና የህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎችን መመለስ በትኩረት እንዲሰራባቸው ምክር ቤቱ ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
ለቀጣይ መኸር ወቅት አስፈላጊ የግብርና ግብዓቶች ለአርሶ አደሩ በወቅቱ እንዲደርስ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው፤ እቅዱ እንዲሳካም ግፊት እያደረግን ነው ብለዋል።
ለእቅዶቹ መሳካትና የህብረተሰቡ ጥያቄዎች እንዲመለሱ የተቀመጡ አቅጣጫዎች እንዲተገበሩ በየደረጃው ያለው የምክር ቤት አባላት አስፈፃሚውን በመከታተል የድርሻቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል።
የተንታ ወረዳ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አዲሱ አባይ፤ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ በምክር ቤቱ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኑሮ ውድነቱ እንዲረጋጋ፣ የስራ አጥ ቁጥር እንዲቀንስ፣ የወደሙ ተቋማት መልሰው እንዲቋቋሙ ክትትልና ድጋፍም ይደረጋል ነው ያሉት፡፡
በየደረጃው ያሉ ተቋማት ባለፉት ስድስት ወራት በሚጠበቅባቸው ልክ ኃላፊነታችውን እንዳልተወጡ በማውሳት ቀጣይ ማካካስ እንደሚኖርባቸው የተናገሩት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አህመድ ሙህዬ ናቸው፡፡
የሽብር ቡድኑ በፈጸመው ወረራ ምክር ቤቱም በሚፈለገው ልክ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ አልቻለም ያሉት አፈ ጉባኤው፤ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በቅንጅት እንሰራለን ብለዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በሚቆየው የግምገማው መድረክ የክልሉ፣ የወረዳ፣ የከተማ አስተዳደሮች አፈ ጉባኤዎች፣ ቋሚ ኮሚቴዎችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ናቸው።