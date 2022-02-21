በጦርነት የወደሙ ከተሞችን መልሶ ለማቋቋም 58 ከተሞች የጥምረት ስምምነት ተፈራረሙ

ሀዋሳ፣ የካቲት 14 ቀን 2014 (ኢዜአ) በጦርነት የወደሙ ከተሞችን መልሶ ለማቋቋም 58 ከተሞች የጥምረት ስምምነት መፈራረማቸውን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ገለጸ።
በጸጥታ ችግር ጉዳት የደረሰባቸውን ከተሞች መልሶ የመገባንት ሂደት በተፋጠነ መልኩ ለማስኬድ የሚያግዝ አሰራር መዘርጋቱንም አስታውቋል።
ሚኒስቴሩ የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም በሀዋሳ ከተማ እየገመገመ ሲሆን፤ በቤቶች ግንባታ፣ በመሬት አቅርቦትና የግንባታውን ዘርፍ በማዘመን፣ ከተሞችን ለነዋሪዎች የተሻለና ምቹ በማድረግ የአሰራር ማዕቀፍ መዘርጋቱ ተገልጿል።
በመድረኩ ላይ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፋንታ ደጄን እንዳሉት፤ አሸባሪው ህወሃት ወረራ ፈጽሞ በነበረበት ወቅት በከተሞችና መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት አድርሷል።
በአማራና አፋር ክልሎች ለከፍተኛ ጉዳት የተዳረጉ ከተሞች ነዋሪዎች የዕለት ድጋፍ እንዲያገኙ ለማስቻል ሚኒስቴሩ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ከተሞች በአፋጣኝ መልሶ ለመገንባትና ከነበረው የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ከተሞች የሚረዳዱበት የትስስር ስርዓት መመቻቸቱን አስታውቀዋል።
በዚህም ዛሬ 58 ከተሞች የጥምረት ስምምነት መፈራረማቸውን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ከተሞቹ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያደርግ ስራ እንሰራለን ብለን ነው ያቀድነው ብለዋል።
አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም የክልል ከተሞች የቤት ፍላጎትና እጥረት ችግር ማቃለል እንዲቻል የግል አልሚዎች የሚሳተፉበት አሰራር መዘርጋቱንም ጠቅሰዋል።
እንደሚኒስትር ዴኤታው ገለጻ፤ የመንግስት ሰራተኞችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በማህበር እየተደራጁ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ የሚያገኙበት አሰራር በተጠናከረ መልኩ ለማስቀጠል ጥረት እየተደረገ ነው።
በከተሞች እየታየ ያለውን ህገወጥነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማቃለል ከተለመደው አሰራር ወጣ ያለ ጣልቃገብነት ያለበት የቁጥጥር አሰራር መጀመሩንም ጠቁመዋል።
በመረጃ አያያዝ፣ በመሬት አቅርቦትና ሌሎች አገልግሎቶች ላይ የህዝብ ጥያቄ በተሻለ መልኩ ምላሽ የሚሰጡ ከተሞችን በማበራከት የተሻሉ ተሞክሮዎች ማስፋፋትና የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ የቀጣይ ስድስት ወራት ትኩረት እንደሚሆንም ጠቁመዋል።
አዳዲስ ከተሞች በያሉበት በመቆርቆር ወደ ትልልቅ ከተሞች የሚደረጉ ፍልሰቶችን ለመከላከል የሚያስችል ስራ መጀመሩን አመላክተዋል ።