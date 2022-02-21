በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር ቀን እየተከበረ ነው

ሆሳዕና፤ የካቲት 14/2014 (ኢዜአ) በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር ቀን በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ እየተከበረ ነው።
በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ22ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ12ኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው።
ቀኑ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ እየተከበረ ያለው “ልሳነ ብዝሃነት ለሀገራዊ መግባባት” በሚል መሪ ሃሳብ ነው።
የሀገሪቱ የቋንቋ ፖሊሲ ይዘትና የህብረተሰብ ተሳትፎ ግንባታ እንዲሁም በሀገሪቱ የምልክት ቋንቋ ላይ የተካሄዱ ጥናቶች ቀርበው ውይይት እንደሚካሄድባቸው ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል።
ይህም ቋንቋዎች በትምህርት ፖሊሲ ውስጥ ተካተው ዜጎችም ትምህርታቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ እየተደረገ ያለውን ጥረት እንደሚያጠናክረው ተመላክቷል።
በመርሐ ግብሩ ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ መሐመድ፣ የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው።
መረሃ ግብሩ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ነው ።