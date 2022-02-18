የካቲት 11 ቀን 2014 (ኢዜአ) የቀደሙት አያቶቻችን በመስዕዋትነት ነፃነቷን ጠብቀው ያቆዩልንን አገር ከነክብሯና ነፃነቷ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ግዴታ አለብን ሲሉ የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው ተናገሩ።
በነገው እለት የሚከበረውን 85ኛ ዓመት የየካቲት 12 የሰማዕታት ቀን መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ የፓናል ውይይት ተካሂዷል።
እለቱ ለኢትዮጵያ ነፃነት ሲሉ ከወራሪ ሃይል ጋር የተፋለሙና የተዋደቁ ጀግኖችን የሚያስታውስ መሆኑ ይታወቃል።
በአደዋ ድል ኢትዮጵያኖች ፋሺስት ኢጣሊያን ድል ሲያደርጉ በዓለም ህዝብ ዘንድ ግርምትን ሲፈጥር የጥቁሮችን ድል አድራጊነት ያበሰረ አዲስ ታሪክ ነጋሪ ነበር።
በፋሺስት ኢጣሊያ ወረራ በወቅቱ ኢትዮጵያዊያን አርበኞችና ወጣቶች ለአገራቸው ሲሉ ተፋልመው በጀግንነት መስዋእት በመክፈል ለአሸናፊነት በቅተዋል።
የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ.ም በጦር አዛዥ ሩዶልፍ ግራዚያኒ ላይ ቦንብ በመወርወር በጠላት ላይ ጥቃት የፈፀሙት ወጣቶች አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ የሚጠቀሱ ናቸው።
የወጣቶቹን እርምጃ ተከትሎ የፋሽስት ኢጣሊያ ሰራዊት በሶስት ቀናት ብቻ በአዲስ አበባ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውንን መጨፍጨፉም ይታወሳል።
ከዚህ ጋር በተገናኘ የፋሽስቱን የጭካኔ ድርጊት ለማስታወስ በየዓመቱ የካቲት 12 የኢትዮጵያን ጀግኖች ሰማዕታት በማሰብ ይከበራል።
በውይይቱ ወቅት መልእክት ያስተላለፉት የአዲስ አበባ ባህል፣ ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው፤ የቀደሙት አያቶቻችን በመስዕዋትነት ነፃነቷን ጠብቀው ያቆዩልንን አገር ከነክብሯና ነፃነቷ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ግዴታ አለብን ብለዋል።
ኢትዮጵያውን በአንድነት፣ በፍቅርና በሰላም ተባብረን በመቆም ህብረ-ብሔራዊ አንድነታችንን ለአገር ግንባታ የምናውልበት ጊዜው አሁን ነው ሲሉም ገልጸዋል።
አባቶቻችን በጋራ ሆነው ያስመዘገቡትን ድል እያከበርን የአሁኑ ትውልድም ከልዩነት ይልቅ አብሮነትና አንድነት የሚጠቅም በመሆኑ በጋራ ሆነን ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ማሻገር አለብን ብለዋል።
የጥንታዊ ጀግኞች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፤ የአሁኑ ትውልድ በጀግንነት፣ በፍቅርና አንድነት የኢትዮጵያን ክብርና ሉአላዊነት ማስጠበቅ አለበት ብለዋል።
የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ በማወቅና በመረዳት እሴቷን ማስጠበቅ ታሪኳን ማቆየትም የአሁኑ ትውልድ አደራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በውይይቱ ላይ የተሳተፉት የጥንታዊ ጀግኞች አርበኞች ማህበር አባላት አሸባሪው ህወሓት በአገር አንድነት ላይ የደቀነውን የህልውና አደጋ ወጣቱ በመቀልበስ ታሪክ መስራቱን ጠቁመው አሁንም የአገር ፍቅርን የበለጠ ማጠናከር አለበት ብለዋል።