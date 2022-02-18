ለውጭ ገበያ ከቀረበ የኦፓል ምርት 249 ሺህ 510 የአሜሪካን ዶላር ገቢ ተገኘ

ባህር ዳር ፤ የካቲት 11/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል ተመርቶ ወደ ውጭ ከተላከ 344 ኪሎ ግራም የኦፓል ምርት 249 ሺህ 510 የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ገቢ መገኘቱን የክልሉ ማዕድን ሃብት ልማት ቢሮ አስታወቀ።
ገቢው የተገኘው ባለፉት ስድስት ወራት 344 ኪሎ ግራም ጥሬና እሴት የተጨመረበት የኦፓል ምርት ለውጭ ገበያ በማቅረብ መሆኑን የቢሮው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ይታየው ተስፋሁን ለኢዜአ ተናግረዋል።
የተገኘው ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ቅናሽ እንዳለውም ተናግረዋል።
ለዚህም የኦፓል ምርት ክምችት በሚገኝባቸው ሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ እና ሰሜን ወሎ ዞኖች አሸባሪው ህወሓት ወረራ ፈጽሞ በመቆየቱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ምርቱ የተላከው ህንድ፣ ቻይና፣ እንግሊዝ ፣ እስራኤልና ሌሎች ሃገራት እንደሆነ ተመልክቷል።
ኃላፊው እንዳሉት፤ በግማሽ ዓመቱ 873 ሚሊዮን 284 ሺህ ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 414 ባለሀብቶችም የማዕድን ማምረት፣ ምርመራና ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ተሰጥቷል።
በማዕድን ዘርፍ ለ3 ሺህ 861 ዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠር ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለም ጠቁመዋል።
ክልሉ የኦፓል፣ ወርቅ፣ ብረት፣ ግራናይት፣ እብነበረድ፣ ከሰልና ሌሎች ማዕድናት ክምችት በስፋት የሚገኝበት በመሆኑ ባለሀብቶች ገብተው እንዲያለሙም አቶ ይታየው ጥሪ አቅርበዋል።
በኮከብ ኢንዱስትሪዎች ኩባንያ የማዕድን ዘርፍ የማዕድን ፍለጋና ማበልጸግ ሥራ አስኪያጅ አቶ ዮሴፍ ብርሃን በበኩላቸው፤ ኩባንያው በቡሬ ዙሪያ ወረዳ ግራናይትና ለቀለም የሚሆን ማምረት ከጀመረ ሁለት ዓመት እንደሆነው ተናግረዋል።
ኩባንያው ቀደም ሲል በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከቻይና፣ ቱርክና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ይገባ የነበረውን የግራናይት ምርት ለማስቀረት እየሰራ መሆኑንም ገልፀዋል።
ከማዕድን ጥሬ ዕቃ ከማውጣት ጀምሮ እሴት ጨምሮ ለገበያ እስከ ማቅረብ ባለው ሂደት ድረስ ከ600 ለሚበልጡ ሠራተኞች የሥራ ዕድል መፍጠራቸውን አመልክተዋል።
ከሁለት ዓመት በፊት ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ በኩባንያው የሥራ ዕድል በማግኘቱ ራሱንና ቤተሰቡን እያስተዳደረ መሆኑን የገለፀው ደግሞ ወጣት ሙሉሰው የውዱ ነው።
የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት እንደእሱ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተመርቀው ሥራ የሚፈልጉ ወጣቶች ፈጥነው ወደስራ እንዲገቡ ስለሚያደርግ በቀጣይም ሊጠናከሩ እንደሚገባ ተናግሯል።