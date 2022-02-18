“ሌሎች ወገኖቻችን ለችግር ተጋልጠው እኛ ዝም ብለን መመልከት አይቻለንም”-ከንቲባ አዳነች አቤቤ

ጎባ፣ የካቲት 11/2014 (ኢዜአ) “ሌሎች ወገኖቻችን ለችግር ተጋልጠው እኛ ዝም ብለን መመልከት አይቻለንም፤ ህዝባችንን በማስተባበር የጀመርነውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁለቱ የባሌ ዞኖች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ዛሬ 78 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርጓል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ድጋፉን ለሁለቱ የባሌ ዞኖች ዋና አስተዳዳሪዎች፣ ለአባገዳዎችና ሃደ ሲንቄዎች በባሌ ሮቤ አስረክበዋል።
ከንቲባ አዳነች በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት “ሌላው ወገኖቻችን ለችግር ተጋልጠው እኛ ዝም ብለን መመልከት አይቻለንም፤ ህዝባችንን በማስተባበር የጀመርነውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን” ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁለቱ የባሌ ዞኖች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ያደረገው ድጋፍ “የኢትዮጵያኖች በችግር ጊዜ የመረዳዳት የቆየ ባህል ነው” ሲሉ ከንቲባ አዳነች ተናግረዋል።
የከተማ አስተዳደሩ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ያደረገው የ78 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ከባለኃብቶችና ነዋሪዎች የተሰበሰበ መሆኑንም ገልጸዋል።
በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በተከሰተው ድርቅ ዛሬ ለችግር የተጋለጠው የባሌ ህዝብ “የአስደናቂ የተፈጥሮ ኃብት ባለቤትና ካለው ላይ በማካፈል የሚታወቅ ለጋስና ኩሩ ህዝብ ነው” ብለዋል።
የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሰዓዳ አብዱረህማን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዞኖቹ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች ላደረገው ድጋፍ በክልሉ ሕዝብና መንግሥት ስም አመስግነዋል።
ሌሎች ተቋማት፣ ባለኃብቶችና ለጋስ ድርጅቶችም ወገናቸውን እንዲረዱ አፈ ጉባኤ ሰዓዳ ጥሪ አቅርበዋል።
የኦሮሚያ አደጋ ስጋትና የልማት ተነሺዎች ኮሚሺን ኮሚሺነር ሙስጠፋ ከድር በበኩላቸው በክልሉ የተከሰተው ድርቅ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ መንግሥት በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል።
ለጋስ ድርጅቶች፣ ባለኃብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር ለድርቅ ተጎጂዎች እየተደረገ ያለው የምግብ እህልና የእንስሳት መኖ ድጋፍ የእዚሁ ጥረት አካል ነውም ብለዋል፡፡
በመንግሥትና በለጋስ ድርጅቶች እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቀጥታ ለተጎጂዎች እንዲደርስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ኮሚሺነር ሙስጠፋ አክለውም በደረጃው የሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፉ በቀጥታ ለተጎጂዎች እንዲደርስ በጥንቃቄ እንዲሰሩ አሳስበዋል።
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሐኪም አልይ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ የከተማ አስተዳደሩን በድርቁ በተጎዱት ማህበረሰብ ስም አመስግነዋል፡፡
ከችግሩ ስፋት አንጻር ሌሎች ድርጅቶችም ድጋፉቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ዋና አስተዳዳሪው ጠይቀዋል።
ድጋፉን የተረከቡት የባሌ አባ ገዳዎችና ሃደ ሲንቄዎች ለከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ
ያላቸውን አክብሮት ገልጸው፤ የባሌ ባህላዊ ልብስ አልብሰውና መርቀው ሸኝተዋቸዋል።
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪም ለከንቲባ አዳነች የባሌ ዞን የቱሪዝም መስህብ የሆነውን የሶፍ ኡመር ዋሻን ምስል በስጦታ
አበርክተዋል።