የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች የቡና ልማት እንቅስቃሴን እየጎበኙ ነው

ሀዋሳ፤ የካቲት 11/2014 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በከምባታ ጠምባሮ ዞን እየተካሄደ ያለውን የቡና ልማት እንቅስቃሴ እየጎበኙ ነው።
በጉብኝቱ በደቡብ ክልል ምክትል ርዕስ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ሃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር ጨምሮ የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል።
በአሁኑ ወቅት በከምባታ ጠንባሮ ዞን ሺሺቾ እና ቃጫ ቢራ ወረዳዎች የቡና ጉንደላና እንክብካቤ ስራዎችን እየተመለከቱ ይገኛሉ።
እንዲሁም በወረዳዎቹ በኢዩ ካፌ ፕሮጀክት የታቀፉ ወረዳዎች ያረጀ ቡና እደሳን ጨምሮ ሌሎች የልማትና ምርት ዝግጅት በመመልከት አምራቹን አበረታትተዋል።
በቡና ገበያ ትስስርና ልማት ተግባራት ዙሪያም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከአርሶ አደሩና አከባቢው አመራሮች ጋር እንደሚወያዩ እንዲሁም በቀጣይ በወላይታ ዞን ተመሳሳይ የመስክ ምልከታ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።