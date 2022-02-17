ሚዛን፣ የካቲት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) በመንገድና ትራንስፖርት ዘርፍ ለሚታዩ ችግሮች አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት እንሰራለን ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ገለጹ።
በመንገድና ትራንስፖርት ዘርፍ የሚታዩ ችግሮች አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት የክልሉ ዋና ጉዳይ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የ2014 ዓ.ም የንቅናቄ መድረክ በሚዛን አማን ከተማ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ፤ የክልሉን የመንገድና ትራንስፖርት ዘርፍ ችግሮችን ማስተካከል ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአሽከርካሪ ብቃት ማነስና የሥነ ምግባር ጉድለት እንዲሁም አግባብነት የሌለው የታሪፍ ጭማሪ በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታ መፍጠራቸውን ጠቁመዋል።
በነዳጅ ማደያ አካባቢ እየታየ ያለው ችግር የትራንስፖርት ዘርፉ ተግዳሮት መሆኑንም አንስተዋል።
ሳይጠናቀቁ ዓመታት ያስቆጠሩ የመንገድ ሥራዎች ህብረተሰቡን ለእንግልት እየዳረጉ መሆኑንም ገልጸው፤ ችግሮቹን መፍታት ጊዜ የሚሰጠው እንዳልሆነ አመልክተዋል።
”በክልሉ አቅም መፈታት የሚችሉትን ቅድሚያ ሰጥተን እንሰራለን” ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ፤ ከአቅም በላይ የሆኑትን ከፌደራል መንግስት ጋር በመነጋገር ምላሽ እንዲያገኙ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ከ53 በላይ የመንገድና ከ37 በላይ የድልድይ ሥራዎች በክልሉ ውስጥ መኖራቸውን የጠቆሙት ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የመሠረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ እና የትራንስፖርት እና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፋጂዋ ሳፒ ናቸው።
ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ሰርቶ ማጠናቀቅ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ መሆኑን አመልክተዋል።
የትራንስፖርት ተደራሽነት ማሳደግ፣ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጥ ብሎም የተጀመሩ የቀበሌ ተደራሽ መንገዶችን ማጠናቀቅ የቢሮው የቀጣይ የትኩረት መስኮች እንደሚሆኑ ነው የገለጹት።