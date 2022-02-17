በክልሉ በእናቶች እና ህጻናት ላይ ያተኮረ የሶስት ዓመት የጤና ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊደረግ ነው

አሶሳ፤ የካቲት 10 / 2014 (ኢዜአ) በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በእናቶች እና ህጻናት ላይ ትኩረት ያደረገ የሶስት ዓመት የጤና ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑ ተገለጸ።
በአውሮፓ ህብረት የሚደገፈው የፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት ዛሬ በአሶሳ ከተማ ተካሄዷል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኙት በጤና ሚኒስቴር የጤና ስርዓት ማጠናከሪያ ልዩ ድጋፍ ዳይሬክተር አቶ ጋሙ ትሩ እንዳሉት፤ በሽታን በመከላከል እና በመቆጣጠር፣ የእናቶች እና ህጻናት ጤና ማሻሻል፤ በስርዓተ ምግብ፣ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች መከላከል ላይ ፕሮጀክቱ የሚያተኩርባቸው ናቸው፡፡
በሚቀጥሉት ሶስታ ዓመታት በክልሉ በጥናት በተመረጡ በአሶሳ ፣ፓዌ እና መንጌ ወረዳዎች ተግባራዊ እንደሚደረግ የገለጹት አቶ ጋሙ ፤ለፕሮጀክቱ ከ4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በጀት እንደተመደበለትም አስታውቀዋል፡፡
በክልሎች መካከል ተመጣጣኝ ልማት ለማስፈን “ብሔራዊ የጤና ፍትሃዊ ስትራቴጂ “በማዘጋጀት የክልሎችን እኩል ተጠቃሚነት ለማጠናከር እየተሠራ ነው።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ እንደተናገሩት፤ በክልሉ የጤናውን ዘርፍ በማጠናከር በተለይ የእናቶችና ህጻናትን ጤና ለመጠበቅ ጥረት እየተደረገ ነው፡፡
በክልሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የመንግስትን ክፍተት በመሙላት እያደረጉት ያለው ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የህብረተሰቡን ጤና አጠባበቅ ስራን ለማጠናከር የሚከናወኑ ተግባራት ለሌሎች የልማት እቅዶች ስኬት ድርሻቸው የጎላ መሆኑን ባለድርሻ አካላት በሚገባ ሊረዱ እንደሚገባ ነው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ያመለከቱት።
ፕሮጀክቱ ለሴቶች እና ህጻናት ጤና መሻሻል አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸው፤ ለፕሮጀክቱ የተመደበው በጀት በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ ማዋል እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ፈቃዱ ረጋሳ በበኩላቸው፤ ፕሮጀክቱ የክልሉን ጤና ሽፋን እንዲሻሻል አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተናግረዋል፡፡
ፕሮጀክቱን በቅንጅት ተግባራዊ የሚያደርጉት የክልሉ ሴቶች ህጻናት እና ወጣቶች ጉዳይ፣ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ፣ ውሃ መስኖ እና ኢነርጂ እንዲሁም ትምህርት ቢሮዎች በጋራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡