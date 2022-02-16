የምክክር መድረኩ ሀገርን ወደተሻለ ምዕራፍ ለማሻገር የሚያስችሉ ሀሳቦች የሚነሱበት ሊሆን ይገባል

ሆሳዕና፣ የካቲት 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) ሊካሄድ የታሰበው ብሄራዊ የምክክር መድረክ ሀገርና ህዝብን ወደተሻለ ምዕራፍ ለማሻገር የሚያስችሉ ሀሳቦች የሚነሱበ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚገባ ተጠቆመ።
የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ መድረኩ ለልዩነት መነሻ የሆኑና ጠቀሜታ የሌላቸው ትርክቶች የሚያስወግድ መሆን አለበት።
በዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ቤት ኃላፊ አቶ አሳልፈው አሰፋ መድረኩ ለሀገርና ለሕዝብ ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንዳለበት ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም የአብሮነት እሴቶችን የሚሸረሽሩ ሴራዎች እንደነበሩ አስታውሰው፤ በተሰራው ሴራ ዜጎች እንዲከፋፋሉና በመሃላቸው መተማመን እንዳይኖር መደረጉን ጠቅሰዋል።
ዜጎች ሊካሄድ የታሰበውን መድረክ በመጠቀም በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በመምከርና ተነጋግሮ በመተማመን ሀገርን ማስቀጠል እንደሚኖርባቸው አስገንዝበዋል።
ምክንያታዊ ያልሆኑ ልዩነቶች አስወግዶ በሀገር ጉዳይ ላይ ተቀራርቦ በመስራት የሀገር መጻኢ ዕድል ወደተሻለ ምዕራፍ ማሸጋገር እንደሚገባም መክረዋል።
በአፍሪካ የዜግነትና የማንነት ጉዳዮች ላይ የጥናትና የምርምር ያካሄዱትና በዩኒቨርሲቲው የሰላም ትምህርት ክፍል አስተባባሪና የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት መምህር አቶ እንዳለ ሙላቱ በበኩላቸው መድረኩ ልዩነቶችን ለማጥበብ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
የአፍሪካዊያን ችግር ከጋራ ጥቅም ይልቅ ግለኝነት ላይ ማተኮር መሆኑን የጠቀሱት ምሁሩ፤ ኢትዮጵያዊያን መድረኩን በአግባቡ ተጠቅመው ልዩነቶችን ማጥበብ እንደሚገባቸው አሳስበዋል።
በውይይት ወቅትም ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ለጋራ አንድነት ፋይዳ የሌላቸው ትርክቶችን መተውና ከግለኝነት አስተሳሰብ መውጣት ይገባል ብለዋል።
ሀገራዊ የምክክር መድረኩን ጠንካራ ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር የሀገር ፍቅር ስሜትን ከፍ ለማድረግ መጠቀም እንደሚገባ መክረዋል።