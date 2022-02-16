በጉጂ ዞን መጪው ክረምት የሚተከል ከ34 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞች ተዘጋጁ

ነገሌ የካቲት 9/2014/ኢዜአ/ በምእራብ ጉጂ ዞን በመጪው ክረምት የሚተከል ከ34 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞች መዘጋጀታቸውን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ምክትል ሀላፊ አቶ አያኖ ዓለማየሁ ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በክረምቱ የሚተከል ከ85 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው።
ምክትል ሀላፊ እንዳሉት እስካሁን በዞኑ በሚገኙ 133 በመንግሥትና በግል ችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች 34 ነጥብ 5 ሚሊዮን የተለያየ ዝርያ ያላቸው ችግኞች ተዘጋጅተዋል።
በህብረተሰቡ ተሳትፎ በክረምቱ ወራት ከሚተከሉት ችግኞች 10 ሚሊዮን የሚሆኑት በአረንጓዴ አሻራ ቀን ቀሪዎቹ ደግሞ በመደበኛው የተከላ መርሃ ግብር በ167 ተፋሰሶች የሚተከሉ ናቸው ብለዋል፡፡
እንደ ምክትል `ላፊው ገለጻ ችግኞቹ በዞኑ በተለዩ በተፋሰሶችና ከተፋሰሶቹ ውጭ በ20 ሺህ 675 ሄክታር መሬት ላይ ለመትከል የሚያስች ዝግጅት እየተደረገ ነው፡፡
በዞኑ ለተከላ ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው እንደ አቮካዶ ያሉ ቋሚ የፍራፍሬ ተክሎች ይገኙባቸዋል ብለዋል።
የአካባቢ መራቆትና የድርቅ ተጋላጭነትን ለመከላከል የችግኝ ዝግጅትና የአፈር ለምነትን መንከባከብ የበጋ ወራት እቅዶች እንደሆኑ አስረድተዋል፡፡
በዞኑ በተለዩ በ167 ተፋሰሶች የተጀመረው የአፈርና ውሀ ጥበቃ ልማት ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቅሰው፤ በ32 ሺህ ሄክታር መሬት እየተካሄደ ያለው የተፋሰስ ልማት በክረምት በአረንጓዴ እጽዋት ይሸፈናል ብለዋል፡፡
በዞኑ አባያ ወረዳ የደበቃ ደቡቤሳ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ዳዊት ዲቆ በአካባቢ መራቆት የተነሳ የሰብል ምርታማነት እየቀነሰ መምጣቱን ገልጸዋል፡፡
ማንጎና አቮካዶ የመሳሰሉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን የችግኝ ዝርያዎችን ለማልማት ቤተሰቦቻቸውን በማስተባበር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በተሰታፉበት ባለው የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራ በግል ማሳቸው ላይ ጭምር እርከን መሰራቱንና የችግኝ መትከያ ጉድጓድ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል፡፡