በአፋር ከልል የኮሮናቫይረስ መከላከያ ክትባት ተጀመረ

ሰመራ ፤ የካቲት 9/ 2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ሁለተኛው ዙር የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ዛሬ መሰጠት ተጀመረ።
በዘመቻ የሚሰጠው ክትባት ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት ላይ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ኑሩ መሀመድ እንዳሉት፤ በክልሉ ካለፈው ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ክትባቱ በተለያዩ ጤና ተቋማት ሲሰጥ ቆይቷል።
ዛሬ እንደክልል ሁለተኛው ዙር ክትባት መጀመሩንና ህብረተሰቡም እንዲከተብ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት በክልሉ በጤና ተቋማት ላይ ባደረሰው ውድመትና በተወሰኑ የክልሉ አካባቢዎች ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሁለተኛው ዙር ክትባት በአውሲ ረሱ እና በገቢ-ረሱ ዞኖች ስር ባሉ የጤና ተቋማት እንደሚሰጥም አስታውቀዋል።
በሁለቱ ዞኖች ከዛሬ ጀምሮ ለአስር ቀናት በሚሰጠው ክትባት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆናቸው 43ሺህ 218 ሰዎችን ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱን ገልጸዋል።
በቀሪዎቹ ዞኖች ምቹ ሁኔታ መኖሩ ታይቶ ክትባቱ የሚሰጥ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በግንዛቤ እጥረት ምክንያት ቀደም ሲል በክልሉ የሚፈለገውን ያህል ሰው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዘው ክትባት እንዳልወሰዱ አቶ ኑሩ አውስተዋል።
ይህን ለማስተካከል ከሀገር ሽማግሌዎቾ፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሴቶችና የወጣት አደረጃጀቶች እንዲሁም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ተደጋጋሚ ውይይት በማድረግ ብዥታዎችን የማጥራት ሥራ መከናወኑን ገልጸዋል።
ዛሬ ከተከተቡት መካከል ወይዘሮ ፉጡማ መሀመድ በሰጡት አስተያየት፤ እራሳቸውንም ሆነ ቤተሰባቸውን ከኮሮና በሽታ ለመከላከል እንደተከተቡ ተናግረዋል።
ሁሉም ሰው በመንግስት የቀረበውን ክትባት በመውሰድ ጤናውን መጠበቅ እንዳለበትም አመልክተዋል።
ሌላው የክተባቱ ተጠቃሚ አቶ ኡስማን አብደላ፤ በክትባቱ ላይ ስለሚነዙ መሰረተቢስ አሉባልታዎች ጆሮ እንደማይሰጡ ገልጸዋል።
“ከዚህ በፊት ክትባቱን ከወሰዱ ሰዎች ምንም ዓይነት የጤና እክል እንዳልገጠማቸው በማረጋገጤ ዛሬ በተራዬ ክትባቱን ለመውሰድ ተነስቺያለሁ” ብለዋል።
በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ከ20 በላይ ጤና ጣቢያዎች፣ 47 ጤና ኬላ እና ሁለት ሆስፒታሎች ላይ ዝርፊያና ውድመት መድረሱን ከክልሉ ጤና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል።