የአሸባሪውን ህወሓት ጥቃት በአንድነት ለመመከት ሕዝቡ ትግል አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል

ሠመራ የካቲት 9/2014 (ኢዜአ) የአሸባሪውን ህወሓት ጥቃት በአንድነት ለመመከት ሕዝቡ እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ መሀመድ ዘሃብ አሳሰቡ።
የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ መሀመድ ዘሃብ በወቅታዊ ክልላዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል።
ፕሬዚዳንት ሀጂ መሀመድ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት በከልሉ በየደረሰበት አካባቢዎች ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ ንጹሃንን በግፍ በመግደል የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ነው።
የሽብር ቡድኑ የእምነት ተቋማትን በማውደም ሃይማኖት አልባነቱን እያስመሰከረ መሆኑን ገልጸው፤የአፋር ህዝብን ክብርና ሉዓላዊነት በመድፈር ፍላጉቱን በኃይል ለመጫን አየሞከረ ነው ብለዋል።
የአሸባሪውን ህወሓት ሴራ ጠንቅቆ የሚያወቀው የአፋር ህዝብ የሽብር ቡድኑን ጥቃት በጀግንነት እየመከተው ይገኛልም ብለዋል።
ሕዝቡ የሽብር ቡድኑን ሀገር የማጥፋት እኩይ ዓላማ በአንድነት በማምከን የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅና ለማረጋገጥ እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዜዳንት ሀጂ መሀመድ ደርሳ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት ከሀገር በዘረፈው ገንዘብና መሳሪያ ሀገር ለማፍረስ የተነሳ የሽብርተኞች ስብስብ ቡድን ነው ብለዋል።
የሽብር ቡድኑ በሀገር ላይ ደቅኖት የነበረው የሕልውና አደጋ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ በአፋርና አማራ ክልሎች በወረራ ይዟቸው ከነበሩ አካባቢዎችን ማስወጣት መቻሉን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኑ አሁንም በአዋሳኝ አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሰላምና መረጋጋት በማሳጣት ለሰላም ዝግጁ አለመሆኑን ዳግም በተግባር እያስመሰከረ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም በአፋር ክልል በከፈተው ጥቃት አበአላ፣ ኢረብቲ፣ መጋሌ፣ በራህሌና ኩነባ ወረዳዎች ውድመት እያደረሰ መሆኑንም አስረድተዋል።
የሽብር ቡድኑ ንጹሃን በግፍ በመግደል፣ የሕዝብና የመንግሥት ተቋማትን በመዝረፍና በማውደም ለአፋር ህዝብ ያለውን ጥላቻ በተግባር ማረጋገጡን የኪልበቲ-ረሱ ዞን እስልምና ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሼክ እድሪስ ንጉስ ገልጸዋል።
ሼክ እድሪስ አክለውም “የከፍ ጉዳት ሳያደርስ አካባቢያችንን ነጻ ለማውጣት አንድነታችንን ከሚሸረሽሩ አመለካከቶች ተቆጥበን ሁላችንም በምንችለው ሁሉ የድርሻችንን መወጣት ይጠበቅብናል” ብለዋል።