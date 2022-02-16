በአማራ ክልል የቱሪዝም ሀብቶችን በማስተዋወቅ ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎችን ለመሳብ እየተሰራ

ደሴ የካቲት 9/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በቀጣይ ስድስት ወራት የቱሪዝም ሀብቶችን በስፋት በማስተዋወቅ ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎችን ለመሳብ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው የስድስት ወር አቅድ አፈጻፀሙን በደሴ ከተማ እየገመገመ ነው፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ ጣሂር መሃመድ እንደገለጹት፤ የክልሉ ቱሪዝም እንቅስቃሴ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እና አሸባሪው ህወሓት በጀመረው ጦርነት ክፉኛ ተጎድቷል።
የቱሪዝም ዘርፉን የሚያነቃቁ በርካታ ሃይማታዊ፣ ታሪካዊ እና ባህላዊ ቅርስና ሀብቶች ቢኖሩም ባለፈው ስድስት ወራት ከዘርፉ በሚፈለገው ልክ ገቢ ማግኘት እንዳልተቻለ ገልጸዋል።
በክልሉ አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም በቀጣይ ስድስት ወራት የቱሪዝም ሀብቶችን በስፋት በማስተዋወቅ ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ የሀገር ውስጥ እና የውጭ ጎብኚዎችን ወደክልሉ ለመሳብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከሚመጡ ጎብኚዎችም ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን አስታውቀዋል።
በተለይ በምስራቅ አማራ በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ቅርሶችን በማስተካከልና በመጠገን የቱሪዝም ፍሰቱን በማሳደግ ገቢውን ለማካካስ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ገናን በላልይበላ፣ ጥምቀትን ደግሞ በጎንደር በሚለው መርሃ ግብርም ጥሩ መነቃቃት መታየቱን ጠቁመው፣ ጅምሩን በማጠናከር በቀሪ ወራት የተሻለ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ ኢንስትራክተር ካሳሁን ምንተስኖት ፣ ለጎብኚዎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የቆይታ ጊዜያቸውን ለማራዘምና ገቢውን ለማሳደግ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ጥምቀትን በጎንደር በሚለው መርሃ ግብር በዘርፉ ከፍተኛ መነቃቃት መታየቱን አስታውሰው፣ ከእዚህ የተገኘውን ልምድ በመጠቀም በቀሪ ወራት የተሻለ ለመስራት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
በቱሪስት መዳረሻዎች እና በሆቴሎች ለእንገዶች መልካም አቀባበል በማድረግ ምቹት እንዲሰማቸው ለማድረግም እንዲሁ።
“ሃይማኖታዊ፣ ታሪካዊ እና ባህላዊ ሀብቶች ላይ አሸባሪው ህወሓት ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ቢፈጽምም ቱሪዝሙን መልሶ ለማነቃቃት እየሰራን ነው” ያሉት ደግሞ የሰሜን ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ቸርነት ወርቁ ናቸው።
በቀጣይ ስድስት ወራት የተለያዩ ሀገራዊና ሃይማታዊ በዓላትን ጭምር በአደባባይ በድምቀት እንዲከበሩ በማድረግ የተጎዳውን የቱሪዝም ኢኮኖሚ ለማካካስ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው የግምገማው መድረክ ከክልሉ፣ ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች የተውጣጡ የዘርፉ አመራሮች፣ ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ መሆናቸውን ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል።