ህብረ-ብሔራዊነትና ዘላቂ ሰላም እንዲጠናከር ኃላፊነታችን እንወጣለን- ወጣቶች

ድሬዳዋ፤ የካቲት 9/2014(ኢዜአ) በድሬዳዋ የሚታየውን ማህበራዊ ችግሮችን ለማቃለል ከሚያደርጉት ጥረት ጎን ለጎን ህብረ-ብሔራዊነትና ዘላቂ ሰላም እንዲጠናከር ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ በድሬዳዋ የተሰማሩ የብሔራዊ የበጎ ፍቃድ ሥራ ተሳታፊ ወጣቶች ተናገሩ፤
የሰላም ሚኒስቴር ያሰማራቸው የሶስተኛ ዙር ብሔራዊ የበጎ ፍቃድ አገልጋይ ወጣቶች ከድሬዳዋ አስተዳደር አመራሮች ጋር በሚቀጥሉት አስር ወራት በሚያከናውኗቸው ተግባራት ጉዳዮች ዛሬ ተወያይተዋል፡፡
ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡትና የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን የሆኑት ወጣቶቹ በውይይቱ መድረክ እንደተናገሩት፤ የሀገሪቱን ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት በቁርጠኝነት ይንቀሳቀሳሉ፡፡
ከሲዳማ ክልል የመጣው ወጣት ነጋሽ ቦኩ ፤እኛ ከመላው ሀገሪቱ የተሰባሰብን ወጣቶች ያለንን የርስ በርስ ግንኙነትና አብሮነት በማጠናከርና በመደጋገፍ ህብረ-ብሔራዊ አንድነት ለማጠናከር እንተጋለን ብሏል፡፡
ወጣት ታየች መርጋ በበኩሏ፤ በድሬዳዋ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚቀስሙትን ፍቅር የመቻቻልና የመደጋገፍ እሴቶች ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ተባብሮ የማደግ ተግባር ለማዋል እንደምትሰራ ተናግራለች፡፡
በድሬዳዋ ቆይታችን አንዳችን የሌላችን ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ፣ ባህላዊ እሴቶች ከማወቅና ጠንካራ ትስስር ከመፍጠር በተጨማሪ በከተማው የሚታዩ የማህበራዊ ችግሮችን ለማቃለል በዕውቀትና በጉልበት ኃላፊነታችንን ለመወጣት ተዘጋጅተናል ያለው ደግሞ ወጣት ሙክታር አህመድ ነው፡፡
ወጣት አሳየ በሪሶ በበኩሉ፤ ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበል አመስግኖ ፤በቆይታቸው የአረጋዊያን ቤቶች በመገንባትና በመጠገን፣ በጽዳት፣ በችግኝ ተከላና እንክብካቤ ሥራ ለማከናወን መዘጋጀታቸውን ተናግሯል፡፡
አሁን ሀገራችን ካለችበት የለውጥ እንቅስቃሴ አኳያ ከወጣቱ በዚህ ዘመን የሚፈለገው ሁከትና ብጥብጥ ሣይሆን በሁሉም መስክ ባለው እውቀትና ጉልበት ሀገርን ማሳደግ፣ ሰላምና ልማት ማረጋገጥ ነው ብሏል ወጣቱ፡፡
በሰላም ሚኒስቴር የድሬዳዋ ብሔራዊ በጎ ፍቃድ አስተባባሪ አቶ ብሩክ መኮንን፤ በመጀመሪያው ዙር በድሬዳዋ የተሰማሩ 98 የበጎ ፍቃድ አገልጋይ ወጣቶች በሰላምና ልማት ላይ በመሳተፍ 12 ሚሊዮን ብር የሚገመት ሥራ ማከናወናቸውን አስታውሰዋል፡፡
ብሔራዊ የበጎ ፍቃድ ሥራው በውይይት የሚያምን፣ ለሀገር ልማትና ሰላም ምንግዜም ዘብ የሚቆም አስተሳሰብን ማዳበር አስችሏል ብለዋል፡፡
በድሬዳዋ አስተዳደር የፍትህ፣ ፀጥታና የህግ ጉዳዮች ቢሮ የሰላም እሴት ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ኢብሣ አሜ ፤ የበጎ ፍቃድ አገልጋይ ወጣቶች ቀደም ሲል ያከናወናቸውን ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎችን አብራርተዋል።
ወጣቶቹ በቆይታቸው ስኬታማ ጊዜ እንዲያሳልፉና ውጤታማ ሥራ እንዲያከናውኑ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደርግ ያረጋገጡት ደግሞ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገበየሁ ጥላሁን ናቸው፡፡