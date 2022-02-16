የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ወጣት ሥራ ፈጣሪዎች አዳዲስ ችግር ፈቺ ኃሳቦች ሊያጎለብቱ ይገባል

የካቲት 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) በጦርነቱ ምክንያት የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ወጣት የሥራ ፈጣሪዎች ችግር ፈቺ አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎችን ሊያበረክቱ እንደሚገባ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አሳሰበ።
በሚኒስቴሩ የአዳዲስ ሥራ ዕድሎችና ፕሮጀክቶች ዳይሬክተር አለምፀሀይ ደርሶልኝ በጦርነቱ የተጎዳው ኢኮኖሚ ዳግም እንዲያንሰራራ አዳዲስ አሰራሮችን መቀየስ ይገባል ብለዋል።
ለዚህም በተለይም በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ችግር ፈቺ አዳዲስ የፈጠራ ኃሳቦችን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ገልጸዋል።
የፈጠራ ሥራዎች ዓለም አሁን ለደረሰችበት ደረጃ አበርክቷቸው ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ወጣቶችም ይህን ከግምት በማስገባት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ሥራ ፈጣሪዎች በበኩላቸው በአገሪቷ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ከሌሎች ሥራ ፈጣሪ ወጣቶች ጋር በጋራ ለመሥራት ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል።
የንስር አግሪ ቴክ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ታደሰ አንበርብር ከሌሎች ሥራ ፈጣሪዎች ጋር በትብብር መሥራት የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ጠይቀዋል።
የፊደል የጥናት ማዕከል መስራችና ሥራ ፈጣሪ ሰላማዊት አለሙ በበኩሏ እርሷን ጨምሮ ወጣቶች በተለያዩ ዘርፎች የራሳቸውን አስተዋፅኦ ማድረግ ከቻሉ ችግሮችን ማለፍ ይቻላል ብላለች።
የክሬቲቭ ኸብ ኢትዮጵያ ማኔጀር አቶ ተመስገን ፍስኃ ደግሞ አገሪቷ በኢኮኖሚዋ ላይ የገጠማትን ችግር ለመፍታት የአገር ውስጥ ሥራ ፈጣሪዎችን ማበረታታት ይገባል ነው ያሉት።