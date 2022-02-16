ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት አገር በቀል የውይይት ስልቶችን መጠቀም ያስፈልጋል

የካቲት 09/2014 (ኢዜአ) እንደ አገር እያጋጠሙ ያሉ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት አገር በቀል የውይይት ስልቶችን መጠቀም እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡
ይህ የተገለጸው የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ “የውይይት እሴት ባህልን ለማዳበር የሃይማኖት ተቋማት አስተዋጽኦ” በሚል በቦሌ ክፍለከተማ ከተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ጋር ተወያይቷል።
የጉባኤው ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ “ኢትዮጵያ የብሔር እና የሃይማኖት ብዝሐነትን አክብራ ረዥም ዓመታትን ተሻግራለች” ሲሉ ተናግረዋል።
ግጭቶችን በመፍታት ረገድም ባህላዊና ሃይማኖታዊ የአፈታት ስልቶችን በመጠቀም ሰፊ ልምድ ያላት አገር መሆኗን አንስተዋል፡፡
የውይይቱ ዓላማ የሃይማኖት ተቋማት ችግሮች ሲያጋጥሟቸው የሚፈቱባቸውን የአሰራር ስልቶች ለሌሎች ማጋራት እንደሆነም ገልጸዋል።
በማኅበረሰብ መዋቅር ግንባታ ውስጥ ምክክር የአዳዲስ ሃሳቦች ማፍለቂያ መሰላል በመሆኑ እንደ አገር የሚታዩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የውይይትና የምክክር ሚናው የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የአዲስ አበባ ሠላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቀነዓ ያደታ በበኩላቸው በመዲናዋ የሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ የተዘጋጀው መድረክ ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“በሠላማዊ መንገድ ግጭቶችን መፍታት ለኢትዮጵያ ከምንጊዜውም በላይ በአሁኑ ሠዓት ያስፈልጋታል” ነው ያሉት፡፡
ግጭቶችን በሠላማዊ መንገድ መፍታት መሰረታዊና ሠላምን ለማረጋገጥ እንደሚያስችል ጠቁመው አለመግባባቶችን በሃይል ለመፍታት መሞከር ዘላቂ ሠላም እንደማያረጋግጥ ተናግረዋል።
መድረኩ በቀጣይ መንግስት ለሚያካሒደው አገራዊ ምክክር ትልቅ ግብዓት እንደሚሆንም ገልጸዋል፡፡
የውይይት መነሻ ጹሁፍ ያቀረቡት መምህር ዳንዔል ሠይፈ-ሚካዔል በበኩላቸው፤ እንደ አገር የሚፈጠሩ ልዩነቶችን ያለ ግጭትና ጥፋት ሳያስከትሉ ለመፍታት ውይይቶችን ማድረግ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ብለዋል።
ጉባዔው እስከ የካቲት መጨረሻ ድረስ በመዲናዋ ሁሉም ክፍለ ከተሞች በተመሳሳይ እንደሚካሔድ ተገልጿል፡፡