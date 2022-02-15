የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ 15 ከተሞች ተሸለሙ

የካቲት 8/2014/ኢዜአ/ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በከተሞች ልማት የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ 15 ከተሞች የደረቅ ቆሻሻ ማንሻ መኪኖች በስጦታ አበረከተ።
ከተሞቹ ስጦታ የተበረከተላቸው በሁለተኛው የከተሞች መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ በልማት ስራዎች የተሻለ አፈጻጸም በማሳየታቸው ነው።
በዚህም ጅማ፣ ጅግጅጋ፣ ደሴ፣ ደብረታቦር፣ ባህርዳር፣ ቢሾፍቱ፣ ነቀምቴ፣ ሃዋሳ፣ ቡታጅራ፣ ሆሳዕና፣ ሰመራ፣ ጋምቤላ፣ ሀረር ፣አሶሳና ድሬዳዋ ከተሞች የደረቅ ቆሻሻ ማንሻ መኪኖች ተረክበዋል።
የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ፤ ለከተሞቹ ከንቲባዎችና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የመኪናዎቹን ቁልፉ አስረክበዋል።
የደረቅ ቆሻሻ ማንሻ መኪኖች ሽልማት የተበረከተላቸው ከተሞች ባስመዘገቡት የተሻለ አፈፃፃም ነው ሲሉም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
የማበረታቻ ሽልማት ለሌሎች ከተሞችም ጥሩ ተሞክሮ ይሆናል ብለዋል።