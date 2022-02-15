ለምክክር መድረኩ ስኬታማነት የድርሻችንን እንወጣለን- የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች

ጂንካ፤የካቲት 8/2014(ኢዜአ) በሀገር ደረጃ ሊደረግ የታሰበው ብሄራዊ የምክክር መድረክ ስኬታማነት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን በጂንካ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ገለጹ ።
ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ሁሉን አካታች የሆነ ሠላምና ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ የሚያተኩር፣ ለዚህም ነጻና ገለልተኛ ተቋም ለመመስረት በሂደት ላይ መሆኑን መንግስት ይፋ ማድረጉ ይታወቃል።
በዚህ ላይ አስተያየታቸውን ከሰጡት የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ አባይነህ ሙላቱ እንዳሉት፤ ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ባለፉት 27 ዓመታት ሀገሪቱ በተከተለችው የብሔር ፖለቲካ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮችን ለማስወገድ ያግዛል።
በዘር፣ በሃይማኖት እና በጎሳ የተከፋፈለውን ህብረተሰብ ወደ አንድነት የማምጣት ዕድል እንደሚፈጥር ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የሚቋቋመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽንም ከየትኛውም ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ሀገሪቷን ሊያሻግር በሚችል ቁመና መገኘት እንዳለበት አመላክተዋል።
እስከዛሬ ያሉና ለልዩነት ምክንያት የሆኑ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ሀሳቦች እንዲንሸራሸሩ በማድረግ ነጻ የውይይት መድረክ እንዲፈጠር ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያገባኛል የሚሉ አካላት ሁሉ በአንድነት እንዲመክሩበት በማድረግ በጉዳዮቹ ላይ መግባባት ላይ እንዲደረስ ማመቻቸት እንደሚጠበቅበትም ጠቁመዋል።
ሀገራዊ የምክክር መድረኩ በችግሮች ዙሪያ ተነጋግሮ መፍትሄ የማምጣት የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ፣ በሂደቱ የሚገኙ ልምድና ተሞክሮዎችን ለተተኪው ትውልድ የምናወርስበት ዕድል የሚፈጥር ነው ያሉት ደግሞ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቶ አለው በርቾ ናቸው ።
ነገሮችን አገናዝቦ ከመወሰን ይልቅ የኔ ሀሳብ ብቻ ተቀባይነት ይኑረው የሚለው አመለካከት በስፋት እንደሚስተዋል ጠቅሰው፤ የምክክር መድረኩ የሀሳብ የበላይነት ተቀባይነት እንዳለው በተጨባጭ በማሳየት ችግሮችን ያቃልላል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል ።
በኮሚሽነርነት የሚመረጡ ግለሰቦችም ካላቸው የትምህርት ዝግጅት፣ዕውቀትና ልምድ አንፃር የተዛነፉ አመለካከቶችን በማስተካከል ህዝቡን ወደ አንድነት ማምጣት መቻል እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
የብሔራዊ ምክክር መድረኩን ስኬታማ ለማድረግ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል የሚሉት አቶ አለው፤ እንደዜጋ ለምክክር መድረኩ ስኬታማነት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አቶ ኤርሚያስ ናንጎሊዮ በበኩላቸው ፤ሀገራዊ የምክክር መድረክ መኖሩ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ከማስፈን አኳያ ትልቅ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
በተለያዩ ምክንያቶች ያኮረፉና ፅንፍ የያዙ አካላት በምክክር መድረኩ በመሳተፍ በቅን አስተሳሰብ ብርቱ ትግል ሊያደርጉ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ለኮሚሽኑ አባልነት የተጠቆሙ ዕጩዎችንም በመገናኛ ብዙሃን በማስተዋወቅ በህዝቡ አመኔታ እንዲያድርባቸው መደረግ እንዳለበትም ጠቁመዋል።
የሀገራዊ የምክክር መድረኩ ስኬታማነት ለኮሚሽኑ ብቻ የሚተው አይደለም ያሉት ደግሞ ወይዘሮ መሪሟ አሊ ናቸው።
ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ያሉት ወይዘሮ መሪሟ፤ ቂምና ቁርሾዎች ተወግደው በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሁሉም ዜጋ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል ።
ለምክክር መድረኩ ስኬታማነት በየደረጃው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች፣የመንግስት አካላት እና ምሁራን ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው ያመለከቱት ነዋሪዎቹ፤ ለስኬታማነቱ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።