የተቸገሩ ወገኖችን ለመደገፍ በጋራ እንሰራለን

ደሴ፤ የካቲት 8/2014 (ኢዜአ)፡ በአሸባሪው ህወሓት የወደሙና የተዘረፉ ተቋማትን በተሻለ ደረጃ መልሶ ለማቋቋምና የተቸገሩ ወገኖችን ለመደገፍ በጋራ እንደሚሰራ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ምክር ቤት አስታወቀ፡፡
ምክር ቤቱ በደሴ ከተማ በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ 1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል፣ቁሳቁስና አልባሳት ድጋፍ አድርጓል፡፡
በድጋፍ ርክክቡ ወቅት የኮልፌ ቅራኒዮ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ተዋቸው ገበየሁ ፤ አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ወረራ ቢፈጽምም በኢትጵያዊያን የተባበረ ክንድ መክሸፉን ተናግረዋል፡፡
ተቋማት በተሻለ ደረጃ መልሰው እንዲቋቋሙና በጦርነቱ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የእለት ደራሽ ምግብ ለማቅረብ ምክር ቤቱ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
”ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው” ያሉት ምክትል አፈ-ጉባኤው፤ በደሴ ከተማ በጦርነቱ ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች የሚሆን ከአንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል፣ ቁሳቁስና አልባሳት ድጋፍ ማመቻቸታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከድጋፉ መካከል ሩዝ፣ ስንዴ ዱቄት፣ ማኮረኒ፣ ፓስታ፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ፣ሳሙና፣ ሶፍት፣ ጫማና አልባሳት ይገኙበታል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቱ በበኩላቸው፤ አሸባሪው ህወሓት በወረራ ገብቶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ያልፈፀመው ሰብዓዊና ቁሳዊ ጥፋትና ውድመት እንደሌለ ተናግረዋል።
በደሴ ከተማም ንጹሃን ዜጎችን ከመግደሉና አስገድዶ ከመድፈሩም ባለፈ ተቋማትን ዘርፏል፤ አውድሟል ያሉት ኃላፊው፤ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሓት ባደረሰው ጉዳት 500 ሺህ ለሚጠጉ ዜጎች የእለት ደራሽ ምግብ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በመንግስትና ባለድርሻ አካላት ቅንጅት በተደረገ ድጋፍ ከ280 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የእለት ደራሽ ምግብ ማሰራጨት መቻሉን አስታውቀዋል።
ቀሪዎችን ወገኖች ለመደገፍ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ የኮልፌ ቅራኒዮ ምክር ቤት ዛሬ ላደረገው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል።