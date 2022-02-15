ምክር ቤቱ ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በመላ አገሪቷ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ

የካቲት 8/2014/ኢዜአ/ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በመላ አገሪቷ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ “የአገር ህልውና እና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል” ተግባራዊ ሲደረግ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳትን ጨምሮ በሌሎች ረቂቅ አዋጆች ላይ ውይይት አድርጓል።
በዚህም ከጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ሲተገበር የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበለትን የውሳኔ ሃሳብ በ63 ተቃውሞና በ21 ደምፀ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቀደም ብሎ እንዲታወጅ የተደረገበትን ምክንያት እንዲሁም በዚህ ወቅት አዋጁ እንዲነሳ የተፈለገበት ምክንያት ለምክር ቤት አባላት በዝርዝር ተብራርቷል።
አሸባሪዎቹ ህወሃት እና ሸኔ ከውጭ ሃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር በኢትዮጵያ ላይ ደቅነውት የነበረውን የህልውና አደጋ ለመመከት አዋጁ አስፈላጊ እንደነበር ተብራርቷል።
የአሸባሪዎቹ እንቅስቃሴ በመደበኛው የህግ ማስከበር ሂደት መቆጣጠር ከማይቻልበት ደረጃ በመድረሱ የአስቸኳይ ጊዜ መታወጁ ተጠቅሷል።
የአገር ህልውናን አደጋ የደቀነው አሸባሪው ህወሃት ከአብዛኛው የአማራ እና የአፋር ክልሎች እንዲወጣ መደረጉና የተደቀነውን ስጋት በሌሎች መደበኛ የህግ ማዕቀፎች እና ወታደራዊ እርምጃዎች እንደሚቀለበስ ታምኗል።
አሸባሪው ህወሃት ሙሉ ለሙሉ የፀጥታ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ባይቻልም አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስራ መከላከልና መቆጣጠር በሚቻልበት ደረጃ ላይ ይገኛል ተብሏል።
በህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ህገ ወጥ እንቅስቃሴዎች በቁጥጥር ስር የመዋል፣ በሁሉም አካባቢዎች የፀጥታ ስጋት የለም ባይባልም በመደበኛው የሕግ ማስከበር ስራ መቆጣጠርና መከላከል አስቻይ ሁኔታ ስለመፈጠሩም ተወስቷል።
በሌላ በኩል አዋጁ የዜጎች መብቶችን፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን በማገድ ረገድ፣ በኢንቨስትመንት፣ ቱሪዝም ፍሰትና ዲፕሎማሲያዊ አንደምታው አሉታዊ እንደሆነ ተገልጿል።
በመሆኑም የፀጥታ ሁኔታ በመሻሻሉ፣ ከዜጎች መብቶች እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች ስላሉት ‘አዋጁን ባለበት ማስቀጠሉ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል’ በሚል እንዲነሳ ለምክር ቤቱ ቀርቧል።
በቀረቡ አመክንዮዎችም የሀገር ህልውና እና ሉዐላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል የወጣውን የስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተፈፃሚነት ጊዜ ቀሪ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።
በዚህም የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ ያደመጠው ምክር ቤቱ የድጋፍና ተቃውሞ ሀሳቦች ተንሸራሽረውበት በአብላጫ ድምፅ እንዲነሳ ተወስኗል።
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በታወጀበት ወቅት የነበረው አገራዊ ህልውና ስጋት ለመቀልበስ ጉልህ ሚና እንደነበረው ያነሱት የምክር ቤት አባላት አዋጁ ቢቀጠል በዜጎች መብት ገደብ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ጎኖች እንደሚፈጥር ተናግረዋል።
በመሆኑም የአሸባሪዎቹ ዕኩይ የጥፋት ድርጊቶች ሙሉ በሙሉ ባይቆሙም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሚያስከትለው የጎንዮሽ ጉዳት አንጻር የአዋጁን ተፈጻሚነት ጊዜ ማሳጠር አስፈላጊ ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል አሸባሪው ቡደን ዛሬም አፋርን በወረረበትና ሰብዓዊና ማህበራዊ ቀውስ ባስከተለበት፣ በአማራ አጎራባች አካባቢዎች ወረራ ለመፈጸም ነጋሪት በሚጎስመብት ወቅት አዋጁ መነሳት የለበትም ያሉ የምክር ቤት አባላት አሉ።
አሸባሪዎች ጥቃት ባላቆሙበት እና ለመልከ ብዙ ችግሮች የተጋለጡ ዜጎች ባሉበት ሁኔታ መንግስት ለዜጎች የህይወት ዋስትና ለመሆን ዝግጁ ነው ወይ ሲሉም ጠይቀዋል።
በሌላ በኩል ኦሮሚያ ክልል አሸባሪው ሸኔ በንጹሃን ላይ ማንነት ተኮር ጭፍጨፋዎች፣ ዘረፋና አፈናዎች እያደረገ ባለበት ወቅት አዋጁን ማስቀጠል እንጂ ማንሳት አይገባም ብለዋል።
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድም በአዋጁ አፈጻፀም ላይ ሪፖርት ቀድሞ ማቅረብ እንደነበረበት አንሰተዋል።
በምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ፤ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በዚህም አዋጁ ሲታወጅ እና አሁን ላይ ያለው አገራዊ የጸጥታ ሁኔታ በጉልህ መልኩ የተለያየ መሆኑን አስረድተዋል።
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው ሌላ የህግ አማራጭ እንደሌለ ሲታመን በመሆኑ እና አዋጁም ብዙ መብቶች ከማገድ ባለፈ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች እንዳለው አብራርተዋል።
በመሆኑም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባለበት መቀጠሉ ለኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ብለዋል።
የምክር ቤት አባላት ልዩ ትኩረት ይሻሉ በሚል ያነሷቸው የደህነንት ዋስትና እና የአገር ህልውና የማስጠበቅ ስራዎች በመደበኛ ህግ ማስከበር ሂደቶች ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል።
በመጨረሻም ምክር ቤቱ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ከተወያየ በኋላ ከሶስት ወራት በላይ በስራ ላይ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በ63 ተቃውሞ በ21 ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ እንዲነሳ ተወስኗል፡፡
ምክር ቤቱ የመንግስትና የግል ድርጅቶች ሰራተኞችን ጡረታ ለመደንገግ የቀረቡ ሁለት ረቂቅ አዋጆችንም በዛሬው ስብሰባው መርምሮ አጽድቋል።