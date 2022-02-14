የእስራኤል የእርዳታ ድርጅት የኮቪድ 19 መከላከያ ቁሳቁስና የህክምና መሳሪያ ድጋፍ አደረገ

የካቲት 7/2014(ኢዜአ) ”ማሻቭ” የተባለ የእስራኤል የእርዳታ ድርጅት ግምታቸው 1 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር የሆነ የኮቪድ መከላከያ ቁሳቁስና የህክምና መሳሪያ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ለጤና ሚንስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስረክበዋል።
ድጋፉ በዋናነት የጤና ባለሙያዎች ኮቪድን ለመከላከል የሚጠቀሙባቸውን የህክምና ግብአቶች ያካተተ መሆኑን ሚንስትሯ ገልጸዋል።
አጠቃላይ ግምቱም ከ1 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጣ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ ኮቪድን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ነው ብለዋል።
ድጋፉን ላደረጉት የእስራኤል መንግስት እና “ማሻቭ” የእርዳታ ድርጅትም ምስጋና አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ በበኩላቸው በዓለም ላይ ወረርሽኙን ለመከላከል ባለፉት ሁለት አመታት የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በእስራኤል የሚገኘው ማሻቭ የእርዳታ ድርጅት ያደረገው ድጋፉ በቂ ባይሆንም ተግባሩ ለኢትዮጵያውያን ያለንን ፍቅር ለመግለጽ የተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።