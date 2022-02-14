አንድነታችንና ሰላማችን ማስከበር ከሁላችንም ይጠበቃል – የሐይማኖት አባቶች

ደሴ፤የካቲት 7/2014 (ኢዜአ) ፍቅርና አብሮነታችንን በተግባር በመግለጽ አንድነታችንንና ሰላማችን ማስከበር ከሁላችንም ይጠበቃል ሲሉ የሐይማኖት አባቶች ገለጹ።
ከ5 ሺህ ህዝብ በላይ የተሳተፈበት የአብሮነት፣ የአንድነትና የሰላም ማዕድ በደሴ ከተማ አይጠየፍ አዳራሽ ሲካሄድ፤ አንድነታቸውን አጠናክረው አብሮ ለመስራት፣ ሰላምን ለማስከበርና የወደሙ ተቋማትን በጋራ ለመገንባት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድም ተፈርሟል፡፡
በዚህ ወቅት የደሴ ከተማ ኡለማ ማህበር ሊቀ መንበር ሸህ ሐሰን ሐሚዲን እንደገለጹት፤ የሐይማኖት አባቶች አንድነታቸውን ጠብቀው ክፉ ተግባርና ሴራን በጋራ ማክሸፍ ሲጠበቅባቸዋል።
አሁንም ጊዜ አለን አረፈደም፤ የሁሉም እምነቶች በሚያስተምሩት አንድነት፣ ሰላም፣ ፍቅርና አብሮነት በተግባር በመግለጽ ለሌሎች ምሳሌ መሆን ይጠበቅብናል ነው ያሉት።
እኛ የእምነት አባቶች ተፈቃቅረንና አንድ ሆነን ለህዝቡ ካሳየነው ይከተለናል፣ ኢትዮጵያ ከገጠማት ውስብስብ ችግርም መታደግ እንችላለን ብለዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሊቀ መምህራን ብርሐነ ሕይወት እውነቱ በበኩላቸው፤ ህዝቡ በአንድነት የተጋመደ፣ የተጋባና የተዋለደ በመሆኑ መከፋፈል እንደማይቻል ተናግረዋል፡፡
በዚህም ከስህተቶችን ተምረን አንድነታችንንና ሰላማችን ጠብቀን ትውልዱን በማስተማር ባህልና እሴቱ እንዲከበር ማድረግ ከሁላችንም ይጠበቃል ነው ያሉት።
ቤተ እምነቶች የልማት አጋዥና ችግር ፈቺ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በአንድነት ሆነን ክፉዎችን በማራቅ ከተማችንን ማልማት ይጠበቅብናል ያሉት ደግሞ የደሴ ከተማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቆሞስ አባ ማቲያስ ፍሊጶስ ናቸው፡፡
አንድነት፣ ሰላም፣ አብሮነትና መከባበር በፀሎትና በማስተማር መመለስ ይጠበቅብናል ሲሉ አብራርተዋል፡፡
የደሴ ከተማ መካነየሱስ ቤተ ክርስቶያን መሪ ቄስ መስፍን ጌታሁን፤ እስካሁን አውቀንም ሆነ ሳናውቅ ላጠፈናው ሁሉ ይቅር ተባብለን ቀጣይ ሰላምና ልማታችንን ራሳችን ማስቀጠል ይኖርብናል ብለዋል፡፡
በየእምነት ተቋማችን እምነታችን የሚያዝዘውን ሰላም፤ አብሮነትና መተጋገዝ ትውልዱን በማስተማር ሃላፊነታችንን በአግባቡ እንወጣም ሲሉም አመልክተዋል፡፡
የሐይማኖት አባቶች ተከታዮቻቸውን ወክለው በቀጣይ አንድነታቸውን አጠናክረው አብሮ ለመስራት፣ ሰላምን ለማስከበር፣ የወደሙ ተቋማትን በጋራ ለመገንባት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድም ተፈራርመዋል፡፡
በፕሮግራሙ ላይ የሐይማት አባቶች፤ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የደቡብ ወሎ ዞንና ደሴ ከተማ አስተዳደር አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡