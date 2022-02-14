የተደረጉ የህግ ማሻሻያዎች ለሰብዓዊ መብት መከበርና የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ መጠናከር አስተዋፅኦ አድርገዋል

የካቲት 7/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት ሶስት ዓመታት የተደረጉ የህግ ማሻሻያዎች ለሰብዓዊ መብት መከበርና የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ መጠናከር አስተዋፅኦ ማድረጋቸውን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ገለጹ፡፡
የፍትህ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ባለፉት ሶስት ዓመታት በተካሄዱ የፍትህ እና የህግ ማሻሻያ ስራዎች ዙሪያ ውይይት አካሂዷል፡፡
በውይይቱም የተደረጉ የህግ ማሻሻያዎች ለሰብዓዊ መብት መከበርና የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ መጠናከር አስተዋፅኦ ማድረጋቸው ተገልጿል፡፡
በመድረኩ ላይ የተገኙት የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ፤ አገራዊ ለውጡን ተከትሎ ለዴሞክራሲ ስርአት ግንባታና የፍትህ ስርአቱ መሻሻል አጋዥ የሆኑ የተለያዩ ህጎች መሻሻላቸውን ገልጸዋል፡፡
የህግ ማሻሻያ እንዲካሄድ በመንግሥት በኩል ተነሳሽነት እንደነበር አስታውሰው ማሻሻዎቹ ህገ-መንግሥቱን መሠረት ባደረገና የሌሎች አገራትን ተሞክሮ በመቀመር መከናወኑንም አስረድተዋል።
የህግ ማሻሻያዎችም ተቋማት የተሻለ አቅምና ብቃት እንዲኖራቸው እንዲሁም ህገ-መንግስታዊ ሃላፊነቶቻቸውን በተገቢው መንገድ እንዲወጡ በማስቻል ላይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዲስ መልክ የተቋቋመበትን የህግ ማሻሻያ ያነሱት ሚኒስትሩ በአንጻራዊነት የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ አግዟል ብለዋል፡፡
ማረሚያ ቤቶችን ተመለከተ የተሻሻለው አዋጅም ለሰብዓዊ መብት አያያዝ መሻሻል አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቁመዋል፡፡
በቀጣይም በሂደት ላይ የሚገኙ ህጎችን ለማጸደቅ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ከዚህ ቀደም የጸደቁ ህጎች በተሻለ እንዲተገበሩ እና የማስፈጸም ሃላፊነት ያለባቸውን ተቋማት ሙያዊ ብቃት ማሳደግም በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና አስተዳደር ትምህርቶች ኮሌጅ ዲን ዶክተር ጌታቸው አሰፋ፤ የውይይት መድረኩ ዓላማ በተካሄዱ የህግ ማሻሻያዎች ላይ የነበሩ ጥንካሬዎችን እና ድክመቶችን በመገምገም ለቀጣይ ግብዓት ለመውሰድ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ በሌሎች ህጎች ላይ የሚደረጉትን ማሻሻያዎችም በተሻለ ጥራት እና ቅልጥፍና ለመስራት ጠቃሚ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የህግ ማሻሻያ መደረጉ ለውጡ ተቀባይነት እንዲኖረው የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰው ለቀጣይም በተቋማት ግንባታ እና ማሻሻያ ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት ይኖርበታል ብለዋል።
በተደረጉት የህግ ማሻሻያዎች ዙሪያ በዛሬው እለት የተጀመረው ውይይት በነገው እለትም የሚቀጥል ይሆናል።