በምስራቅ አፍሪካ በተደጋጋሚ የሚስተዋለው ግጭትና አለመረጋጋት የሙስና ወንጀሎችን ለመከላከል እንቅፋት ሆኗል

የካቲት 7/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ አፍሪካ የነገሰው ግጭትና አለመረጋጋት የሙስና ወንጀሎችን ለመከላከል እንቅፋት እንደሆነበት የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበር ገለጸ፡፡
ሙስናን ለመከላከል ከመንግስታት ባለፈ ከዓለም አቀፍ ተቋማት እስከ ግለሰብ ድረስ በትብብርና ቅንነት መንፈስ መስራት ይገባልም ብሏል፡፡
ማህበሩ በቀጠናው ተቋማዊ ትብብር በመፍጠር ሙስናን በጋራ ለመከላከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 በኡጋንዳ ርዕሰ መዲና ካምፓላ ገለልተኛ ሆኖ የተቋቋመ ማህበር ነው፡፡
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የቆየው የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበር ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 22ኛ ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው፡፡
የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበር ፕሬዘዳንትና የደቡበ ሱዳን ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሆን ኮሎንግ ንጎር እንዳሉት ሙስናን በጋራ ለመከላከል የተቋቋመው ማህበር በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሳቢያ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳንና ታንዛኒያ የመሰረቱት ይሄው ማህበር በቀጠናው ሙስናን በጋራ ለመዋጋት አገሮች የህጋቸው አካል ማድረግ አለባቸው ብለዋል፡፡
ለአብነት ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር የሚዋሰኑ አገሮች መሆናቸውን ጠቅሰው፤ በቀጠናው ሙስናን በቅንጅት ለመከላከል የኢኮኖሚ ቀውስና የሰላም እጦት እንቅፋት እንደሆነባቸው ገልጸዋል፡፡
የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበር ተወካይ ዋና ጸሀፊ ሙኒራ አሊ፤ በቀጠናው ያለው አለመረጋጋትና የሰላም እጦት ሙስናን ለመከላከል በር ዘግቷል ብለዋል፡፡
በምስራቅ አፍሪካ አገሮች የነገሰው ግጭትና አለመረጋጋት ትኩረቱን ሁሉ ሙስናን ከመከላከል ይልቅ ወደ ሰላምና መረጋጋት እንዲሆን አድርጎታል ነው ያሉት፡፡
“በቀጠናው ባሉ የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ሙስናን መከላከል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፤ ለምሳሌ በደቡብ ሱዳን ቅድሚያ የሚሰጠው የጸጥታ ጉዳይ ነው” ብለዋል፡፡
የፌደራል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ፤ ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበርን ከተቀላቀለችበት ጊዜ ጀምሮ የህጓ አካል አድርጋ እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ ከዝቅተኛ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የሙስና ወንጀል እየተፈጸመ በመሆኑ መንግስት ቀድሞ መከላከል ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ብለዋል፡፡
ሙስናን መከላከል የመንግስት ቀዳሚ አጀንዳ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ሳሙኤል፤ ችግሩን ቀድሞ ለመከላከል የአመራር ቁርጠኝነትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉትን ተቋማት የጋራ ትብብር ይጠይቃል ነው ያሉት።
በኢትዮጵያ የሙስና ወንጀል ፈጽሞ ወደ ሌላ አገር የሸሸን ወይም ከሌላ አገር ወደ ኢትዮጵያ የመጣን አካል ተጠያቂ ለማድረግ የሁሉም ትብብሩ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ጸረ ሙስና ተቋማት ማህበር ስራ አስፈጻሚ አባል እንደመሆኗ በማህበሩ ለተቀመጡ ግዴታዎች ተፈፃሚነት በቁርጠኝነት እንደምትሰራ አረጋግጠዋል።