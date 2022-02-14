ሁለተኛው ዙር የኮሮና መከላከያ ክትባት በሐረሪ ክልል ተጀመረ

ሐረር፤ የካቲት 7/2014(ኢዜአ) በሐረሪ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዝ ሁለተኛው ዙር የክትባት ዘመቻ መረሃ ግብር ዛሬ በይፋ ተጀመረ።
ለአስር ቀናት በሚቆየው የክትባት ዘመቻ ከ80 ሺህ በላይ ሰዎች እንደሚከተቡ ተጠቁሟል፡፡
የክትባት መረሃ ግብሩን ያስጀመሩት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ እንደተናገሩት፤ በክልሉ በዘመቻ የሚሰጠው ክትባት ሁለተኛው ዙር ነው።
ኮሮና በሀገርና ህዝብ ላይ እያደረሰ የሚገኘውን ጉዳት ህብረተሰቡ በመገንዘብ የቫይረሱ መከላከያ ክትባት መውስድ እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል፡፡
በተለይም በአሁኑ ወቅት ከክትባቱ ጋር ተያይዞ የሚነዙ አሉባልታዎችንና ውዥንብሮችን ወደ ጎን በመተው ክትባቱን በመውሰድ ራሱንና ወገኑን መታደግ እንደሚኖርበት አሳስበዋል፡፡
ክትባቱም በትምህርት ቤቶችና የህዝብ እንቅስቃሴ በሚበዘባቸው አካባቢዎች የሚሰጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ የእድሉ ተጠቃሚ እንዲሆን መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢብሳ ሙሳ፤ በክልሉ ክትባቱ ከዛሬ ጀምሮ ለአስር ተከታታይ ቀናት በዘመቻ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል፡፡
በዚህም ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሰጥ ጠቁመው፤ ክትባቱንም በትምህርት ቤቶች፣ በሆስፒታሎች እንዲሁም በተመረጡ የጤና ተቋማት እንደሚሰጥ ገልጸዋል፡፡
ከ80 ሺህ በላይ ዜጎችን ለመከተብ መታቀዱን ጠቁመው፤ በየደረጃው የሚገኝ የህብረተሰብ ክፍልም በነጻ የሚሰጠው ክትባት እንዲወስድ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ዛሬ በጁገል ሆስፒታል በተጀመረው የክትባት ዘመቻ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ወይዘሮ ሚስራ አብደላን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል፡፡