በቴፒ ከተማ በግድያና በሌሎች ወንጀሎች የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ሚዛን፣ ጥር 6/2014 (ኢዜአ) በሸካ ዞን ቴፒ ከተማ በግድያና በሌሎች ወንጀሎች የተጠረጠሩ ሁለት የፖሊስ አባላትን ጨምሮ አምስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋሉን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ገፅታ ግንባታ ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለኢዜአ እንደገለፁት የክልሉን ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ ማህበረሰቡን ያሳተፈ ወንጀለኞችን የማደን ተልእኮ ተካሂዷል ።
በሸካ ዞን ቴፒ ከተማና አካባቢው ባለፋት ሶስት አመታት የወንጀል ተግባር በማስተባበር፣ ንፁሃንን በመግደል፣ ንብረት በማውደም እንዲሁም ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉ ምክንያት በመሆን የተጠረጠሩና በሽፍትነት የተሰማሩ አምስት ግለሰቦች መያዛቸውን ተናግረዋል ።
ባለፉት ሶስት ቀናት በአከባቢው ህብረተሰብ ጥቆማ መሰረት የፀጥታ አካላት በመቀናጀት ባካሄዱት ወንጀለኞችን የማደን ተልእኮ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክተዋል ።
ተጠርጣሪዎቹ የግል ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ በቴፒና አካባቢው ሰላም እንዳይኖር ሲያደርጉ እንደነበር አስታውሰዋል።
ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ እንዳሉት ተጠርጣሪዎች በልማት ሥራ የተሰማሩ ባለሀብቶችን በማስገደድ ገንዘብ በመውሰድና አርሶ አደሩ የእርሻ ተግባሩን በአግባቡ እንዳያከናውን አካባቢውን የስጋት ቀጠና ለማድረግ የማሸበር ድርጊት ሲፈጽሙ የቆዩ ናቸው።
“የሽፍታ ቡድኑን ሲመራና ትዕዛዝ ሲሰጥ የነበረ የአካባቢውን ሰላም በማወክ ከፍተኛ ሚና የነበረው ግለሰብ ከሁለት ግብረ አበሮቹ ጋር በቴፒ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል ።
ከህዝብና መንግስት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደጎን በመተው ከቡድኑ ጋር በጥቅም በመተሳሰር በህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሁለት የፖሊስ አባላትም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል።
በቁጥጥር ስር በዋሉት ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተሩ ወንጀለኞችን ተከታትሎ ወደ ህግ የማቅረብ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል።
ህብረተሰቡ ወንጀለኞችን አሳልፎ በመስጠት ትብብሩን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል ።