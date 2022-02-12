አጋጥሞ የነበረውን የህልውና አደጋ ከመመከት ጎን ለጎን የተካሔዱ የልማት ስራዎች ውጤታማ ነበሩ – ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው

ሐዋሳ፣ የካቲት 05 ቀን 2014 (ኢዜአ) አጋጥሞ የነበረውን የህልውና አደጋ ከመመከት ጎን ለጎን የተካሔዱ የልማት ስራዎች ውጤታማ እንደነበሩ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ገለጹ።
የክልሉ የ2014 በጀት ዓመት የስድስት ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ተገምግሟል።
በግምገማው ማጠቃላይ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ አጋጥሞ የነበረውን የህልውና አደጋ ከመመከት ጎን ለጎን በክልሉ የተካሔዱ የልማት ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የኢኮኖሚ ችግሮችን ለማቃለል ከተሰሩ ስራዎች መካከል ስንዴ በበጋ ወቅት በመስኖ የማልማት ስራ ውጤት እያመጣ እንደሆነ የገለጹት አቶ ርስቱ፤ የህብረተሰቡን ሁሉን አቀፍ የልማት ተጠቃሚነት ለማጎልበት የተጀመሩ የልማት ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
ባለፉት 6 ወራት የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱን አመልክተው፤ ሰላም ለማደፍረስ የሚፈልጉ ሀይሎችን በመመከት ረገድ የተከናወኑ ተግባራት አበረታች እንደነበሩ ጠቁመዋል።
አሁንም ትኩረት የሚሹ የጸጥታ ችግሮች እንዳሉ አንስተው፤ የክልሉ መንግስት ህብረተሰቡን በማሳተፍ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በስፋት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የዘማች ቤተሰቦችን የመደገፍና የመንከባከብ ስራው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አሳስበዋል።
የስራ ሃላፊዎች የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ አዳብረው የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማሳደግ፣ የፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል እና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በክልሉ ከፍተኛ በጀት የተመደበላቸውን ፕሮጀክቶች በየጊዜው በመፈተሽ ለውጤት ማብቃት እንደሚገባ አመልክተዋል።
“በክልሉ በየደረጃው የሚተገበሩ ስራዎች ውጤታማና ወጪ ቆጣቢ መሆን አለባቸው” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የተጓደሉ ስራዎችን ለማካካስ መትጋት እንደሚገባ አመላክተዋል።
በመንግስት አቅም ብቻ የልማት ፍላጎቱን ማሟላት እንደማይቻል ገልጸው፤ ህብረተሰቡን በማስተባበር የተቀናጀ ስራ በማከናወን የላቀ ውጤት ማምጣት እንደሚያስፈልግ አብራርተዋል።
ከዚህ ቀደም በህብረተሰብ ተሳትፎ በመንገድ፣ በከተሞች ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤና ጥበቃ ውጤት መምጣቱንም ለአብነት አንስተዋል።
ህገወጥነት ጎልቶ በሚታይባቸው በመሬት አስተዳደር፣ በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በሰው ሀይል ቅጥርና በሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን ለማረም አመራሩ በቁርጠኝነት እንዲሰራ አሳስበዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼