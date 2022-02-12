በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊዉን ድጋፍ ለማድረግ የባለድርሻ አካላት ርብርብ ያስፈልጋል

ሰመራ ፤የካቲት 5/2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ቂልበቲ-ረሱ ዞን በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊዉን ድጋፍ ለማድረግ የባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም በሽብር ቡድኑ ወረራ በዞኑ ከተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ለ40 ሺህ ወገኖች ለአንድ ወር ቀለብ የሚሆን የምግብና ምግብ-ነክ ዛሬ ወደ አካባቢው ማጓጓዝ መጀመሩን ተገልጿል።
በጽህፈት ቤቱ የቅድመ ማስጠንቀቅና ፈጣን ምላሽ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ማሄ ዓሊ ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በሽብር ቡድኑ ወረራ ከ300 ሺህ በላይ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በ12 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ።
መንግሥት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የምግብና ምግብ-ነክ ድጋፎችን በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ተፈናቅለው ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች እያደረገ ይገኛል ብለዋል።
እንደ አቶ ማሄ ገለፃ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከ88 ሺህ ለሚልቁ ተፈናቃይ ወገኖች ከ13 ሺ 200 ኩንታል በላይ አልሚ ምግቦችን ጨምሮ የምግብና ምግብ-ነክ ድጋፍ ተደርጓል።
በተጨማሪም በመንግሥታቱ ድርጅት ከተለያዩ ኤጀንሲ እና ከሌሎች ግብረ-ሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለተጎጂዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደርስ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል።
ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ድርጅት ጋር በመተባበር በክልሉ 14 ወረዳዎች ባለፈው ስድስት ወራት ከግማሽ ሚሊዮን ለሚልቁ ተፈናቃይ ወገኖች የምግብ ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሓት አሁንም በክልሉ ከትንኮሳው ባለመታቀቡ ሰብዓዊ ቀውሱ የቀጠለ በመሆኑ ድርጅቱ እያደረገ ያለውን ሰብዓዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ከመግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል።
በዚህም መሰረት የመጀመሪያው ዙር 6ሺ ኩንታል የተለያዩ የምግብና ምግብ-ነክ ድጋፎች ወደ ቂልበቲ-ረሱ ዞን ተጓጉዞ ለተፈናቃይ ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ መሰራጨት መጀመሩን አቶ ማሄ አስረድተዋል።
በዚህም ለ40 ሺህ ያህል ተፈናቃይ ወገኖች ለአንድ ወር ቀለብ የሚሆን የዳቦ ዱቄት፣ የምግብ ዘይትና አተር እየተሰራጨ መሆኑን ገልጸዋል።
በመንግሥትና በዓለም ምግብ ፕሮግራም እየተደረገ ያለው ሰብዓዊ ድጋፍ 128 ሺህ ያህል ወገኖችን ብቻ ተደራሽ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም ድጋፉ በሽብር ቡድኑ ወረራ ተፈናቅለው ለችግር ከተዳረጉ 300 ሺህ ወገኖች አንጻር ሲታይ በቂ ስላልሆነ ለተጎጂዎች ተገቢውን ሰብዓዊ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ አቶ ማሄ ገልጸው፤ እጃቸውን እንዲዘረጉም ጥሪ አቅርበዋል።
ከኢረብቲ ወረዳ በሽብር ቡድኑ ወረራ ተፈናቅለው በኮሪ ወረዳ በተዘጋጀው ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ከሚገኙ ወገኖች መካከል ወይዘሮ ሰአዲያ አቡዱ እንዳሉት ከቤት ንብረታቸው ከተፈናቀሉ ከ10 ቀን በላይ ሆኗቸዋል።
እሳቸው እንዳሉት ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያው ከገቡ ጀምሮ በቂነው ባይባልም በመንግሥት የዳቦ ዱቄትና የምግብ ዘይት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል።
በዚሁ መጠለያ ጣቢያ ያገኘናቸው ወይዘሮ መሀመድ ኡትባን በበኩላቸው የተደረገላቸው የምግብ ድጋፍ በቂ ባይሆንም ምንም ሳይዙ የተፈናቀሉ በመሆኑ ህይወታቸውን ለማቆየት እንደረዳቸው ገልጸዋል።
በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ለከፋ የምግብ እጥረት መዳረጉን ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።