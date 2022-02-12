ለኢትዮጵያዊያን አብሮ ከመልማት ውጪ አማራጭ የለንም – ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ

አሶሳ፣ የካቲት 05 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮያዊያን አንድነታችንን በማጠናከር አብሮ ከመልማት ውጪ አማራጭ የለንም ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ፡፡
በአሶሳ እና አካባቢው ለሚገነባው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና የኦሮሚያ ክልሎች የጋራ ልማትና ሠላም ማስተባበሪያ ቢሮ እና አዳሪ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል፡፡
የመሰረት ድንጋዩ ትናንት በተቀመጠበት ወቅት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያን የጎዳት የውድቀት እና መሸነፍ ምልክት የሆነው እኔ ብቻ ልጠቀም የሚለው ሃሳብ ነው፡፡
ሃገርን የሚያሻግረው እና እውነተኛ ኢትዮያዊነትን የሚገነባው ግን እኛ የሚለው ሁሉን የሚያቅፍ የትብብር እና ማሸነፍ አስተሳሰብ ነው ብለዋል፡፡
በዚህ ረገድ በቋንቋ፣ ስነልቦናና ባህል የተሳሰሩት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና የኦሮሚያ ክልሎች ህዝብ እና መንግስታት ብዙ ችግሮችን አልፈው ተጠቃሚነታቸውን ያረጋገጡ የልማት ስራዎችን ማከናወናቸውን ገልጸዋል፡፡
በተለይም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኦሮሞ ተወላጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት እንዲያገኙ የክልሉ መንግስት በመፍቀድ ያሳያው አጋርነት ጠቅሰዋል፡፡
ይህም ከለውጡ በፊት በሃገሪቱ ሲታይ የነበረው የማስመሰል ፌደራሊዝም ተወግዶ እውነተኛው ፌደራሊዝም መተግበሩን የሚያሳይ ነው ሲሉ አመላክተዋል፡፡
ህዝቦቻችንን ተጠቃሚ የማድረግ የጋራ ጥረታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት አቶ ሽመልስ፤ ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን በማጠናከር አብረን ከመልማት ውጪ አማራጭ የለንም ነው ያሉት።
ኢትዮጵያን አዙሪት ውስጥ ያቆያት ‘እኔ’ የሚል አስተሳሰብ መሆኑን በመግለጽ፤ ከዚህ አስተሳሰብ በመውጣት ኢትዮጵያዊነትን መገንባት የሚችለውን ‘እኛ’ የሚለውን መንገድ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
አብሮ በመስራት አብሮ ከመቀየር ውጪ ያለው መንገድ የትም የማያደርስና ጥፋት የሚያስከትል እንደሆነ ተናግረዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን፤ ሁለቱ ክልሎች ያከናወኑት የጋራ የልማት ስራ በተግባር ህዝቦቻቸውን ተጠቃሚ አድርጓል ብለዋል፡፡
የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠውንና ወጪው ሙሉ በሙሉ በኦሮሚያ ክልል መንግስት የሚሸፈነውን የባሮ አዳሪ ትምህርት ቤትን የክልሎቹ የጋራ ልማት ማሳያ አድርገው ጠቅሰዋል፡፡
በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው ትብብርና በጋራ መልማት የመጣው በተመቻቸ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በችግር እየተፈተነም ጭምር እንደሆነ ገልጸዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ተወካይ አቶ ቃሲም ኢብራሂም በበኩላቸው፤ የትምህርት ጥራትን በማስቀጠል ረገድ በርካታ ቀሪ ስራዎች ይጠብቁናል ብለዋል፡፡
ለመፍትሔው ተቀናጅተን መስራት ይጠብቀናል ያሉት አቶ ቃሲም፤ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያደረገው ድጋፍም ችግሩን ለማቃለል እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየተካሄደ ለሚገኘው የኦሮሚኛ ቋንቋ የአፍ መፍቻ ትምህርት የሚደገፉ ቁሳቁሶችን ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አበርክቷል፡፡
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