ፋኦ ድርቅ ለተከሰተባቸው የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚውል ተጨማሪ 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጠየቀ

የካቲት 05 ቀን 2014 (ኢዜአ) የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት (ፋኦ) ድርቅ ለተከሰተባቸው የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት ተጨማሪ 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጠየቀ።
ፋኦ ድጋፉን የጠየቀው በኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኬኒያ ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ነው።
በአፍሪካ ቀንድና በምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ በከፍተኛ ሁኔታ የምግብ እጥረት ሊያስከትል እንደሚችል ያሳሰበው ፋኦ፤ በተከሰተው ድርቅ ከ12 እስከ 14 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ለችግር መጋለጣቸውን ገልጿል።
ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰብሎች መበላሸት ማጋጠሙንና የእንስሳትም ቁጥር ማሽቆልቆሉንም ጠቁሟል።ለዚህም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚውል 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ መጠየቁን ሲጂቲኤን አፍሪካ ዘግቧል።
ተጋላጮችን ማዕከል ያደረገ ጠንካራ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የገለጸው ፋኦ ድጋፉ ካልተጠናከረ አስከፊ የሆነ የርሀብ አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል አስጠንቅቋል።