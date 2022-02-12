በአሸባሪው ህወሃት ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትንና ጥቃት የተፈፀመባቸውን ሴቶች በዘላቂነት ለማገዝ የሚሰራ የዳያስፖራ ኮሚቴ በኖርዌይ ተቋቁሟል

አዲስ አበባ፣ የካቲት 05/2014(ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሃት ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትንና ጥቃት የተፈፀመባቸውን ሴቶች በዘላቂነት ለማገዝ በኖርዌይ የዳያስፖራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን የኖርዌይ የዳያስፖራ አስተባባሪዎች ገለጹ።
በመንግስት በኩል ለአንድ ሚሊዮን ዳያስፖራ በተደረገው ጥሪ መሰረት ከኖርዌይ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ከ350 በላይ ዳያስፖራዎች በአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሃት የተፈጸመውን ጉዳት ጎብኝተዋል።
የዳያስፖራ አባላቱ አስተባባሪዎች በአሸባሪው ህወሃት በተለይም በሰዎች ላይ የተፈፀመውን ጉዳት ከተመለከቱ በኋላ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
የኢትዮጵያን ግሎባል ውሜን አልያንስ መስራችና ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ኢትዮጵያ አለማየው፤ ወደ ሀገር ቤት ከመምጣታቸው በፊት ለመልሶ ግንባታ በኖርዌይ ገንዘብ ማሰባሰባቸውን አንስተዋል።
አገር ቤት ከገቡ በኋላ በአፋርና አማራ ክልሎች በመዘዋወር ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች አድርሰዋል።
በአሸባሪው ህወሃት ግድያ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን ለማሳደግና በቡድኑ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸውን ሴቶች በዘላቂነት ለማገዝ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን ገልጸዋል።
የኖርዌይ ዳያስፖራዎች አስተባባሪ አቶ ቴዎድሮስ ማህተቤ፤ የኖርዌይ ዳያስፖራ ከተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች በአሸባሪው ህወሃት ወላጆቻቸውን ያጡ በርካታ ህፃናትን በባህርዳር ከተማ መመልከታቸው ጠቅሰዋል።
ለህጻናቱ የስነ-ልቦና ክትትል ማድረግ እንደሚገባ ተገንዝበናል ያሉት አስተባባሪው በተጨማሪም የማሳደግና የመንከባከብ ሃላፊነት የሁላችንም ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ህጻናቱን ባሉበት ሆነው የሚረዷቸውንና የሚያሳድጓቸውን ወላጆች በማፈላለግ እንዲሁም በሚኖሩበት ሀገር ኖርዌይ እንደ ወላጅ ሆኖ የሚያሳድግ ቤተሰብ የማፈላለግ ስራ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆነን እየሰራን ነው ብለዋል።
በአማራ እና አፋር ክልሎች የተፈናቀሉ ዜጎችን ከጎበኙ የኖርዌይ ዳያስፖራዎች መካከል ወይዘሮ ሀይማኖት በሪሁን፤ አሸባሪው ህወሃት በሰዎች ላይ ባደረሰው ሁሉ በእጅጉ ማዘናቸውን ገልጸዋል።
በመሆኑም በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህፃናት በዘላቂነት ለማገዝ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
በመሆኑም በጦርነቱ ለችግር የተዳረጉ፣ ጉዳት የገጠማቸውና የስነ ልቦና ስብራት የገጠማቸውን ወገኖቻችንን ሁላችንም በቻልነው ሁሉ እንደግፍ፣ እናግዝ፣ እንከባከብ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።