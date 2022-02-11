አዳማ ከተማን በአዲስ መልክ መልሶ ለመገንባት የሚያስችል ዲዛይን ተዘጋጀ

አዳማ ፤ የካቲት 04/2014 (ኢዜአ) አዳማ ከተማን በአዲስ መልክ መልሶ በመገንባት ለነዋሪዎቹ ምቹ ፣ የቱሪስቶች መዳረሻና የኢኮኖሚ ማዕከል ለማድረግ የሚያስችል ዲዛይን ተዘጋጀ ።
በተዘጋጀው ዲዛይን አተገባበር ሂደቶች ላይ ባለሃብቶችና ነዋሪዎች ጋር ዛሬ በአዳማ ከተማ የምክክር መድረክ ተካሄዷል።
በዚህ ወቅት የኦሮሚያ ከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤባ ገርባ፤ ዲዛይኑ አዳማ ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀችና ምሳሌ የምትሆን ከተማ እውን ለማድረግ ያለመ መሆኑን ገልጸዋል ።
በተለይ ለነዋሪዎቿና ባለሀብቶች ምቹ ከተማ ከማድረግ ባለፈ የንግድ፣ ቱሪዝም ኮንፈረንስና የኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ዲዛይኑን ፈጥነን ወደ ስራ እናስገባለን ብለዋል ።
የከተማዋ ባለሃብቶችና ነዋሪዎች ለዲዛይኑ እሙን መሆንና ውጤታማነት የሚጠበቅባቸው ሚና መጫወት አለባቸው ነው ያሉት አቶ ኤባ ።
ዲዛይኑን ወደ መሬት ለማውረድ የክልሉ መንግስት ጠንካራ አሰራር፣ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ለሀገራችንም ሆነ ለአፍሪካ ምሳሌ የሆነች የቱሪስቶች መዳረሻና የኢኮኖሚ ማዕከል እናደርጋታለን ብለዋል ።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሃይሉ ጀልዴ በበኩላቸው፤ አዲሱ ዲዛይን ነዋሪውን ያቀፈ የመልሶ መልማት ስትራቴጂ ተቀርፆለት የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም በመልሶ ማልማት ነዋሪውና የከተማዋ ባለሀብቶች በስፋት ለማሳተፍ ዝግጅት መደረጉንም አስረድተዋል።
ይህን ለማድረ አመቺ ሁኔታዎችና አቅም አለ ያሉት ከንቲባው፤ ከዲዛይኑ ባለፈ ለአተገባበሩ ዝርዝር ጥናቶችና ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የመድረኩ ተሳታፊ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ለሚ ጉታ በሰጡት አስተያየት፤ ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚያስፈልገው ዝርዝር በጀት መዘጋጀት አለበት ብለዋል።
በተለይ የከተማዋ ብሎም የክልሉ ባለሃብቶችና ነዋሪዎች በመልሶ ማልማቱ በንቃት እንዲሳተፍ ዝርዝር መብራሪያ በግልጽ ማስቀመጥ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
አዲስ የመልሶ ማልማት ዲዛይን መዘጋጀቱ ጥሩ ነገር ነው፣ ግን ፈጥኖ ወደ ትግበራ መግባት ይኖርበታልም ብለዋል ዶክተር ለሚ ።
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የሐራምቤ ቢዝነስ ግሩፕና የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ፈይሳ አራርሳ በበኩላቸው፤ ዘመናዊ የሆነች አዳማን እውን ለማድረግ ዲዛይኑ የዘገየ ቢሆንም ወቅታዊ ነው ብለዋል።
ዘመናዊ ከተማን መፍጠር የማህበራዊና ሌሎችም አገልግሎቶችን ቀልጣፋ ከማድረግ ጀምሮ የከተሞቻችን ገፅታ የሚያጎድፉ መሰረተ ልማት፣ቤቶችና ህንፃዎች ጭምር በማዘመን ለመለወጥ ወሳኝ ሚና ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
ዲዛይኑን ለመተግበር እኛ እንደ ባለሃብቶች እድልኞች ነን፤ ዲዛይኑን በጋራ ማሳካትና ውጤታማ ማድረግ እንችላለን ብለዋል።
ባለሃብቶች፣ ህብረተሰቡና መንግስት ተቀናጅተው ከተገበሩት ዲዛይኑ ውጤታማ እናደርጋለን ሲሉን ገልጸዋል።
የከተማዋን የመሰረተ ልማት፣ ለመልካም አስተዳደር ማነቆ የሆኑ የአገልግሎት ችግሮች ለመፍታትና ዲጂታላይዝ ለማድረግና አጠቃላይ የህብረተሰቡ የአኗኗር ዘይቤ ከመሰረቱ ለመለወጥ ያለመ ፕሮጀክት መሆኑን ተገንዝበናል ነው ያሉት።
አዳማ ወደ ጅቡቲና ምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል የሚመላለሱ ቁጥራችው ከፍ ያሉ የጭነትና የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች፣ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ምድር ባቡርም የሚያቋርጣት የኢንቨስትመንት ፣ የንግድና ትራንስፖርት ማዕከል ከተማ መሆኗ ተመልክቷል።