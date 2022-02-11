የምስራቅ ተጎራባች ክልሎችን ሰላም የሚያጠናክር ጉባኤ ነገ በድሬዳዋ ይካሄዳል

ድሬዳዋ፣ የካቲት 4/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ሰላምና ፀጥታ የሚያጠናክር የምስራቅ ተጎራባች ክልሎች የፖሊስ አመራሮች ጉባኤ በድሬዳዋ ነገ እንደሚካሄድ ተገለጸ።
ጉባኤው የምስራቅ ተጎራባችና የፌደራል የፖሊስ አመራሮች የሚሳተፉበት መሆኑን የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነርና የምስራቅ ተጎራባች ክልሎች የፖሊስ ፀጥታ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ዓለሙ መግራ አስታውቀዋል።
የክልሎቹ የፖሊስ የፀጥታ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ጉባኤው የምስራቅ ተጎራባች ክልሎችን የሠላምና ፀጥታ አፈጻጸምን የሚገመግሙበት ነው።
ጉባኤው ክልሎቹ ኮማንድ ፖስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሰላምና የፀጥታ ዙሪያ ያከናወናቸውን አበይት ተግባራት የሚገመግምበትና መልካም ሥራዎችን ለሌሎች በተሞክሮነት የሚቀርብበት ይሆናልም ብለዋል፡፡
ተጎራባች ክልሎች በተናጠልና ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እያከናወኑት ያለው የሰላምና የፀጥታ ስራ የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ሰላምና ፀጥታ አስተማማኝ ማድረጉን ገልጸዋል።
ኮሚሽነር ዓለሙ እንዳሉት ኮማንድ ፖስት የሰራው ጠንካራ የሰላምና የፀጥታ ስራ የሀገሪቱ የወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴም ያለፀጥታ ችግር እንዲካሄድ አስችሏል።
“በተለይ ኮማንድ ፖስቱ አሸባሪዎቹን የህወሓትና የሸኔን ተላላኪዎች እንቅስቃሴ በመከታተልና በቁጥጥር ስር በማዋል ለህግ በማቅረብ አመርቂ ተግባር ፈጽሟል” ነው ያሉት፡፡
ጉባኤው ኮማንድ ፖስቱ የተከናወኑ ተግባራትን በመገምገም በቀጣይ ሀገራዊ ተልዕኮን ለማጠናከር በሚያግዙ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክር አስታውቀዋል።
ከጉባኤው በተጓዳኝ የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የማዕረግ ጊዜያቸው ለደረሰ አባላቱ የማዕረግ ማልበስና ኮሚሽኑ ያስገነባቸው የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን እንደሚያስመርቅም ጠቁመዋል።