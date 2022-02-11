የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ለማሟላት አስተዳደሩ በራሱ በጀትና ከግል አልሚያዎች ጋር በመቀናጀት እየሰራ ነው

አዲስ አበባ የካቲት 4/2014 (ኢዜአ) የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ለማሟላት የከተማ አስተዳደሩ በራሱ በጀትና ከግል አልሚያዎች ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ያለፉት ስድስት ወራት የስራ አፈፃጸምን በተመለከተ ለሁለት ቀናት ያደረገው ውይይት ዛሬ ተጠናቋል።
የምክር ቤት አባላት ከኑሮ ውድነት፣ ከቤት ልማት፣ ከስራ እድል ፈጠራ፣ ከፕሮጀክቶች አፈጻጸም፣ ከአመራር ስምሪትና ሌሎች ጉዳዮች ጋር የተያያዙ አስተያየቶችን የሰጡ ሲሆን ጥያቄዎችንም አንስተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፤ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከንቲባዋ በማብራሪያቸው ባለፉት ስድስት ወራት የመዲናዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደረጉ የተለያየ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰዋል።
የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ችግር በማቃለል ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ አስተዳደሩ ከግል ቤት አልሚዎች ጋር በቅንጅት በመስራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
የኑሮ ውድነትን ለማስተካከልና የመግዛት አቅምን ማሳደግ፣ ህገወጥነትን መከላከል፣ የግብይት ሰንሰለቱን ማሳጠርና ሌሎች ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን ገልጸዋል።
የህግ የበላይነትን ከማስከበርና ወንጀልን ከመቀነስ አንፃር በቀጣይም ስራ የሚጠይቅ ቢሆንም በሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ ባለፉት ስድስት ወራት ውጤታማ ስራ ተከናውኗል ብለዋል።
“የማዘጋጃ ቤት እድሳት ወጪ ተጋኗል” በሚል ከምክር ቤት አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄም ከንቲባዋ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ለቢሮው እድሳት የወጣው ገንዘብ አመርቂ ውጤት ማምጣቱን ተገንዝበናል ብለዋል።
በየሴክተሩ ያሉ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮችም ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በ1ኛ ዓመት የስራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ጉባኤ የ2014 ዓ.ም የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጻም ሪፖርትን በ1 ተቃውሞ በሶስት ድምጸ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።