የኦሮሚያ ክልል ሴቶች አደረጃጀት በባሌ ዞን ለመደ ወላቡ ወረዳ የድርቅ ተጎጂ ወገኖች የምግብ ድጋፍ አደረገ

ጎባ ፤የካቲት 4/2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ሴቶች አደረጃጀት በባሌ ዞን ለመደ ወላቡ ወረዳ የድርቅ ተጎጂ ወገኖች 1 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር የሚገመት ምግብ ነክ ድጋፍ አደረገ።
የሴቶች ማህበር፣ ሊግ፣ ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤትን የሚያካትተው የኦሮሚያ ክልል ሴቶች አደረጃጀት ተወካይ ወይዘሮ ህንዲያ ሁሴን ድጋፉን ለመደ ወላቡ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሱሩር ሀሰን አስረክበዋል፡፡
ወይዘሮ ህንዲያ በወቅቱ፤ ድጋፉ ኢትዮጵያዊያን በችግር ወቅት ያላቸውን የመረዳዳት የቆየ ባህል አሁንም እንዳለ በተግባር ለማረጋገጥ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ችግሩ እልባት እስኪያገኝ ድረስ የጀመሩትን ሰብዓዊ ድጋፍ በስራቸው የሚገኙ የሴቶች አደረጃጀቶችን በማስተባበር ቀጣይነት እንደሚኖረው አስታውቀዋል፡፡
ለወረዳው የድርቅ ተጎጂ ወገኖች 1 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር ከሚገመተው የምግብ ድጋፍ ውስጥ 41 ኩንታል ሩዝ፣ 34 ኩንታል ማካሮኒ፣ 41 ካርቶን ፓስታ፣ 83 ካርቶን አልሚ ምግብና 92 ኩንታል ድርቆሽ ይገኙበታል፡፡
የባሌ ዞን የአደጋ ስጋትና የልማት ተነሺዎች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንድማገኝ ከበደ ፤ በችግር ጊዜ ከጎናችን ለቆሙ የኦሮሚያ ክልል ሴቶች አደረጃጀት በተጎጂ ወገኖች ስም ምስጋና አቅርበዋል፡፡
በዞኑ ስድስት ቆላማ የአርብቶ አደር ወረዳዎች ውስጥ ያጋጠመው ድርቅ ከባድ በመሆኑ መንግስት የድርቁን ተጋላጭነት ለመቀነስ እያደረገ የሚገኘውን ጥረት ሌሎችም ግለሰቦች፣ተቋማትና ባለድርሻ አካላት እንዲያግዙ ጠይቀዋል፡፡
ድጋፉን በባሌ ሮቤ ከተማ በመገኘት የተረከቡት የመደ ወላቡ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሱሩር ሀሰን በበኩላቸው፤ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከጎናችን የቆሙ የኦሮሚያ ሴቶች አደረጃጀትን አመሰግናለሁ ብለዋል፡፡
የችግሩን ስፋት ከግምት ውስጥ በማስገባት ለጋሽ ድርጅቶችና ሌሎችም አካላት እጃቸውን እንዲዘረጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በባሌ ዞን ስድስት ቆላማ ወረዳዎች ለድርቅ ተጋላጭ እንደሆኑ የተለዩ ከ260ሺህ ሰዎችና ከ480 ሺህ እንስሳት የክልሉ መንግስት የአስቸኳይ የምግብ እህል እርዳታና የእንስሳት መኖ እያቀረበ መሆኑን ከዞኑ የአደጋ ስጋትና የልማት ተነሽዎች ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡