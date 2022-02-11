የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልሎች የሰላምና የልማት ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታወቁ

ጋምቤላ 4/2014 (ኢዜአ) የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልሎች የተጀመሩ የሰላምና የልማት ትብብሮችን ይበልጥ በማጠናከር የሁለቱን ክልሎች ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ ርዕሳነ መስተዳድሮቹ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሮቹ የሁለቱን ክልሎች የሰላምና የልማት ትብብር ለማጠናከር የሚያስችል የአምስት ዓመታት እቅድ ሰነድ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተፈራርመዋል።
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅቱ እንደገለጹት፤ በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለውን የቆየ የአብሮነት እሴት ይበልጥ በማጠናከር ህዝቡን የልማት ተጠቃሚ የማድረግ ተግባር ይቀጥላል።
ባለፉት ሶስት ዓመታት በመንገድ ፣በትምህርትና በሌሎች ዘርፎች ሰፊ ሠራዎች መከናወናቸውን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የተጀመሩ የሁለትዮሽ የልማት ትብብሮች ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጋምቤላ ከተማ ለሚያስገነባው የኢፋ ቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት መካሄዱ የሁለቱን ህዝቦች የሰላምና የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑንም አስታውቀዋል።
በተለይም በክልሎች አዋሳኝ አካባቢ ያለውን ሰፊ የእርሻ መሬት፣ የማዕድን ፣ የቱሪዝምና ሌሎች ሀብቶችን ወደ ልማት በመለወጥ የሁለቱን ክልል ህዝቦች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቶች ለማስተሳሰር እንደሚሰራ ገልጸዋል ።
ዛሬ ለተፈረመው የአምስት ዓመታት የሁለትዮሽ የሰላምና የልማት ትብብር ስኬታማነት የክልሉ መንግስት ጠንክሮ እንደሚሰራም ነው አቶ ሽመልስ ያረጋገጡት።
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው፤ የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልሎች ወንድማማች ህዝቦች የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች በጋራ በመሻገር በማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮች በጋራ እየሰሩ የኖሩ ናቸው ብለዋል።
በተለይ ካለፉት ሶስት ዓመታት ወዲህ በሁለቱ ክልሎች መካከል እየተገነባ በመጣው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና አንድነት በአዋሳኝ አካባቢዎች ህዝቡን ተጠቃሚ ያደረጉ የሰላምና ልማት ስራዎች መከናወናቸውን ጠቅሰው ፤ዛሬ የተፈረመው ሰነድም ይሄንኑ ለማጠናከር ያለመ ነው ብለዋል።
የአምስት ዓመታቱ የሁለትዮሽ የሰላምና የልማት እቅዱ ውጤታማ እንዲሆን የክልሉ መንግስት በትኩረት ይሰራል ሲሉ አቶ ኡሙድ አረጋግጠዋል።