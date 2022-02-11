ቢሮው ከተለያዩ የገቢ አርስቶች ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ

ባህርዳር፣ የካቲት 4/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት ከተለያዩ የገቢ አርስቶች ከ11 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ገቢዎች ቢሮ የግብር ትምህርትና የኮምዩኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አጉማስ ጫኔ ለኢዜአ እንደገለጹት ገቢው የተሰበሰበው በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ጉዳት ካልደረሰባቸው የክልሉ አካባቢዎች በተደረገው ጥረት ነው።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት ከገቢ ውስጥ ከ10 ቢሊዮን ብር የሚበልጠው ከመደበኛ ገቢ ምንጭ ሲሆን፤ ቀሪው ከከተማ አገልግሎት ዘርፍ የተሰበሰበ ነው።
በከልሉ ሰባት ዞኖች የተፈጸመው ወረራ ከግምት ውስጥ በማስገባት በሌሎቹ አካባቢዎች የተጠናከረ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል።
የተሰበሰበው ገቢ የግማሽ ዓመቱን ዕቅድ 73 በመቶ ያህል ማሳካት እንደተቻለ አቶ አጉማስ ገልጸው፤ የአሸባሪው ህወሓት ወረራ በገቢ አሰባሰቡ ዕቅድ እንዳይሳካ አድርጎታል ብለዋል።
ከዚህም ባሻገር በጦርነቱ ምክንያት የንግዱ ዘርፍ መቀዛቀዝ፣ ደረሰኝን በአግባቡ የማይቆርጡ ነጋዴዎች መኖራቸውም ለዕቅዱ አፈጻጸም ማነስ ምክንያት መሆናቸውን ገልጸዋል።
ቢሮው በበጀት ዓመቱ ከተለያዩ የገቢ አርስቶች ለመሰብሰብ ያቀደውን ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በማሳካት የክልሉን ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማፋጠን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
በባህርዳር ከተማ በጽህፈት መሳሪያዎች ንግድ ዘርፍ የተሰማሩት አቶ ደሳለኝ ገላው በሰጡት አስተያየት በቁርጥ ግብር የሚጠበቅባቸውን 12 ሺህ 500 ብር ግብር በወቅቱ መክፈላቸውን ገለጸዋል።
አቶ ደሳለኝ አክለውም ክልሉ እንኳንስ ችግር ውስጥ በገባበት ወቅት ቀርቶ በሰላሙም ጊዜ ግብርን በአግባቡ በወቅቱ መክፈል የዜግነት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው ብለዋል።
በሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት የባህዳር ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ራዲያ ይማም በበኩላቸው መክፈል የሚገባቸውን 8ሺህ ብር ግብር በወቅቱ በመክፈል ግዴታቸውን መወጣታቸውን ተናግረዋል።
ከህብረተሰቡ የሚሰበሰበው ግብር ተመልሶ ለአካባቢ ልማት የሚውል መሆኑን ሁሉም ተገንዝቦ የሚጠበቅበት ግብር በወቅቱ እንዲከፍል አስተያየት ሰጪዎቹ አሳስበዋል።