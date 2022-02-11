በሽታን ተቋቁመው የተሻለ ምርት የሚሰጡ የእንሰት ዝርያዎችን በምርምር ለማውጣት እየተሰራ ነው

ሀዋሳ፣ የካቲት 04/2014 (ኢዜአ) በሸታና ድርቅን በመቋቋም የተሻለ ምርት የሚሰጡ የእንሰት ዝርያዎችን በምርምር ለማውጣት እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
የኢንስቲትዩት ተጠባባቂ ዋና ዳይሬክተር አቶ ላጫ ጋሩማ፤ የተሻሻለ የእንስት ዝርያዎችን ለማፍለቅ በኢንስቲትዩቱ ስር ከሚገኘው አረካ ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመቀናጀት በእንሰት ላይ ምርምር እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት ከ100 በላይ የተለያዩ የእንሰት ዝርያዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ በማሰባሰብ በማዕከሉ ምርምር እየተፈተሹ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በምርምሩ ድርቅንና በሽታን የመቋቋም አቅማቸው፣ በምርታማነታቸው እንዲሁም በአጭር ጊዜ የሚደርሱትን በመለየት አሻሽሎ ለማውጣት እየተሰራ ነው ብለዋል።
አቶ ላጫ እንዳሉት፤ በጥናቱ ለቆጮ እና ለቡላ ጥራት አስተዋፅኦ ያላቸውን አዲስ የእንሰት ዝርያዎችን በጥናት ለማግኘት ትኩረት ተደርጓል።
በአሁኑ ወቅት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ብዙ የእንሰት በሽታዎች እየተከሰቱ መሆኑን ገልጸው፣ በተለይ “የእንሰት አጠውልግ በሽታ” በአንዳንድ አካባቢዎች እንሰቱን ከምርት ውጪ እያደረገው መሆኑን አስረድተዋል።
እስካሁንም ይህን በሽታ የሚቋቋም የእንሰት ዝርያ አለመገኘቱን አመልክተው፣ የእንሰት በሽታው መድሐኒት እንደሌለውም ተናግረዋል።
በሽታውን በሀገር በቀል እውቀትና በባህላዊ መንገድ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው።
በተለይ አርሶ አደሩ የእንሰት ማሳን በመንከባከብ፣ የእርሻ መሳሪያዎችን ንጽህና በመጠበቅና በበሽታው የተጠቃውን እንሰት ነቅሎ በመቅበር የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በሽታው የእንሰት ሰብልን እንዳያሳጣ ባለፈው ዓመት ክልል አቀፍ ንቅናቄ መዘጋጀቱን አስታውሰው፣ በዚህም ህዝቡን በማንቀሳቀስ እስከ አርሶ አደር ማሳ ድረስ በሽታውን ለመከላከል በዘመቻ ጥረት መደረጉን አውስተዋል።
“በባህላዊ መንገድ በሽታውን የመከላከሉ ሥራ በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ምክር ቤት ሴክሬታሪያት የሰብል ምርምር አስተባባሪ ዶክተር ጌትነት አለማው በበኩላቸው፣ የእንሰት አጠውልግ በሽታ ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ ለመፍትሄው መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
“በተለይ የእንሰት ተክል ለድርቅ የማይበገር እና ለምግብ ዋስትና ወሳኝ በመሆኑ ለበሽታው የማይበገር አዲስ ዝርያን ለማግኘት ትኩረት ተደርጎ ይሰራል” ብለዋል።
እንደ አስተባባሪው ገለጻ፤ ምክር ቤቱ በየደረጃው የሚገኙ የግብርና ምርምር ማዕከላት፣ ኢንስቲትዩት እና ዩኒቨርሲቲዎችን አስተባብሮ በአንድ መድረክ ለማገናኘት ጥረት እያደረገ ነው።
በመድረኩም ስለበሽታው መንስኤ፣ መተላለፊያ መንገዱና መፍትሄው ላይ ትኩረት ተደርጎ ውይይት እንደሚደረግ ተናግረዋል።
የእንሰት ተክል በብዛት ከሚመረትባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ደቡብ ክልል ቀዳሚ መሆኑን ጠቅሰው፤ ተክሉ በሀገሪቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የምግብ ፍጆታ እንደሚሸፍን አስረድተዋል።
“ልማቱን ወደ አማራ ክልል ለማስፋፋት በምክር ቤቱ መታሰቡን የገለጹት አስተባባሪው፣ በተለይ የእንሰት ምርትን ጥራት በማሻሻል ለመድሀኒትና ለኢንዱስትሪዎች በግብዓትነት ለማዋል እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
ዶክተር ጌትነት እንዳሉት፤ እስካሁን በሀገሪቱ ስድስት የተሻሻሉና በርካታ ሀገር በቀል የእንሰት ዝርያዎች ይገኛሉ።