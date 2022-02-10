በክልሉ በግብርናው ልማት ዘርፍ ክፍተቶችን ለማስተካከል ተጠያቂነት ያለው አሰራር ተግባራዊ ተደርጓል

ሰቆጣ፤ የካቲት 3/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል በግብርና ልማት ዘርፍ በሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ ክፍተቶችን ለማስተካከል ተጠያቂነት ያለው አሰራር ተዘርግቶ ወደ ተግባር መገባቱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የ2014 ዓ.ም የተፈጥሮ ሃብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማስጀመሪያ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በሰቆጣ ከተማ አካሂዷል።
በመድረኩ ላይ የተሳተፉት የቢሮው ሃላፊ ዶክተር ሃይለማሪያም ከፍያለው እንዳሉት፤ ከአሸባሪው ህወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራን በትኩረት መስራት ይገባል።
በአርሶ አደሩ ዘንድ ተፋሰሶችን ለሰርቶ ማሳያ በሚሆን መልኩ ከማልማት ባለፈ አርአያ የሚሆኑ ተፋሰሶችን ማብዛት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
“የተፈጥሮ ሀብት ስራን ጨምሮ የግብርና ሥራዎች የአርሶ አደሩን ኑሮ በዘላቂነት እንዲያሻሽሉና የክልሉን ኢኮኖሚ እንዲደግፉ ተገቢ ክትትልና ቁጥጥር ይደረጋል” ብለዋል።
በቢሮ ደረጃ የግብርና ተግባርን የሚከታተልና የመስክ ድጋፍ የሚያደርግ ቡድን ተዋቅሮ እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ሃይለማሪያም፤ ይህም ከሀሰተኛ ሪፖርት የፀዳ ተግባር ለማከናወን እንደሚያስችል አስረድተዋል።
እንደ ቢሮ ሃላፊው ገለፃ በክልሉ የተፈጥሮ ሃብትና የደን ሀብት ጥበቃና ልማት ሥራው በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ይሰራል።
በተለይም ደግሞ በግብርና ዘርፉ በሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ውስጥ ክፍተቶችን ለማስተካከል ተጠያቂነት ያለው አሰራር ተዘርግቶ ወደ ተግባር መገባቱን ሃላፊው አስታውቀዋል።
ለዚህም በክልሉ የበጋ መስኖ ልማትን ለማስፋት በተደረገው እንቅስቃሴ ደካማ አፈጻጸም ባሳዩ ሁለት የዞን የግብርና መምሪያ ሃላፊዎች ከሃላፊነት መነሳታቸውን ጠቅሰዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን በበኩላቸው፣ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ ለእንስሳት ሃብት ብሎም ለምርታማነት ማደግ የጎላ አስተዋፅኦ እንዳለው ተናግረዋል።
በክልሉ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና ልማት የተሰራባቸው ተፋሰሶች ለህብረተሰቡ የገቢ ምንጭ ከመሆን ባለፈ ድርቅ በተከሰተበት ወቅትም ለመቋቋም ጠቀሜታቸው ከፍተኛ እንደነበረ ነው ያመለከቱት።
“የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራው ያለውን አበርክቶ ለአርሶ አደሩ የማስረጹ ሥራ ሊቀጥል ይገባል” ያሉት አቶ ስዩም፤ ስራውን ማስፋፋትና ማጠናከር እንደሚገባ አሳስበዋል።
ለዚህም በየደረጃው ያለው አመራርና የግብርና ባለሙያዎች የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራው የህዝብን ችግር ሊፈታ በሚችል መልኩ እንዲከናወን ክትትል ማድረግ እንዲሚገባም አስገንዝበዋል።
ከዚህ ቀደም በብሔረሰብ አስተዳደሩ የለሙ ተፋሰሶች የአካባቢ መራቆትን ከመከላከል ባሻገር ለወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት ደግሞ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ደስታዬ ጌታሁን ናቸው።
አሸባሪው ህወሓት በብሔረሰብ አስተዳደሩ ወረራ በፈፀመበት ወቅት በለሙ ተፋሰሶች ላይ ጉዳት ማድረሱን አውስተዋል።
“በዘንድሮው የተፋሰስ ልማት ጉዳት የደረሰባቸውን እነዚህን ተፋሰሶች ጨምሮ ከሽብር ቡድኑ ነፃ በወጡ አካባቢዎች ከ40 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራው ይከናወናል” ብለዋል።
የተፈጥሮ ሀብት ልማት ሥራው ለ15 ቀናት እንደሚከናወን ገልጸው፣ በተፋሰስ ልማት ስራው ከ87 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ መሆኑን ተናግረዋል።