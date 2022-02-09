የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ወደ ውጭ ከላከው የአቮካዶ ዘይት 667 ሺህ ዶላር አገኘ

ሀዋሳ፤ የካቲት 02/2014 (ኢዜአ) የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ባለፉት ስድስት ወራት ለውጭ ገበያ ከላከው የአቮካዶ ዘይት ምርት 667 ሺህ ዶላር የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኘቱን የሲዳማ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን አስታወቀ፡፡
የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መምሩ ሞኬ ለኢዜአ እንደገለጹት የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግብርናን ከኢንዱስትሪው ጋር ለማስተሳሰር እየሰራ ነው።
“ፓርኩ የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት በአይነትና በጥራት በማሳደግ የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ ከማስቻል አንፃር ከ100ሺህ በላይ አርሶ አደሮች ከኩባንያዎች ጋር ተሳስረው ምርታቸውን በተሳለጠ መንገድ እንዲያቀርቡ እያደረገ ነው” ብለዋል ፡፡
ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን ለመተካት እንዲሁም ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ለማስገኘት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ፓርኩ በለፉት ስድስት ወራት ለውጭ ገበያ ከላከው የአቮካዶ ዘይት 667 ሺህ ዶላር ምንዛሪ ማስገኘቱን አብራርተዋል፡፡
ዋና ሥራ አስፈፃሚው አክለውም ፓርኩ ካሉት 11 ሼዶች አምስቱ ወደ ሥራ መግባታቸውን ጠቅሰው፥ ፓርኩ ባለፉት ስድስት ወራት 6 ሺህ ለሚጠጉ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፈጠሩን ተናገረዋል።
በፓርኩ እገዛ አርሶ አደሩ ከተለመደው አሰራር ወጥቶ ወደ ዘመናዊ የፍራፍሬ እርሻ ዘዴ መሸጋገር መጀመሩን ያመላከቱት ዋና ስራ አስፈጻሚው ጅምሩን የማስፋት ሥራ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የተሻሻሉ የአቮካዶና ሌሎች የፍራፍሬ ዘሮችን በአርሶ አደሩ ማሳና በማህበራት አማካይነት የማባዛት ሥራም እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በፓርኩ ውስጥ የአቮካዶ ዘይት በማምረት ለውጭ ገበያ የሚያቀርበው የ“ሳንቫዶ ማኑፋክቸሪንግ” ኩባንያ የግብዓት ትሥሥር ሥራ አስኪያጅ አቶ ዳመነ ቤኮ ኩባንያው ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ 4 ሺህ ሜትሪክ ቶን የአቩካዶ ምርት ከአርሶ አደሩ መግዛቱን ተናግረዋል።
“በዚህም 25 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ወደ አካባቢው ኢኮኖሚ ተሰራጭቷል” ብለዋል።
የአቮካዶ ዘይት በውጭ ገበያ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ዳመነ፤ በገበያ ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለመሙላት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
በናይጄሪያው ግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስትር በዶክተር ሞሀመድ ማህሙድ አቡበከር የተመራ የልዑካን ቡድን በትናንትናው እለት የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክን መጎብኘቱ ይታወቃል።