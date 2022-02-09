ሀገራዊ ምክክሩ ሀገርን ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር እንዲሆን የባለድሻዎች ቅንጅታዊ ትብበር ያስፈልጋል-ምሁራን

ሐዋሳ፤ የካቲት 02/2014 (ኢዜአ)፡ ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ቂምና በቀልን በማስቀረት ሀገርን ወደ አዲስ ምዕራፍ በሚያሻገር መልኩ ተፈጻሚ እንዲሆን የባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ ትብብር ያስፈልጋል ሲሉ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን አመለከቱ።
ምሁራኑ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የተካሄዱ ሀገራዊ የምክክር መድረኮች ውጤታማ ተሞክሮ በአርያነት ሊወሰድ እንደሚገባ ተመላክቷል፡፡
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የውጭ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እመቤት በቀለ እንደገለጹት እንደ ሀገር ከተገባበት ችግር ለመውጣት ምክክር አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
”ሂደቱን ለማሳከት የተጀመረው አሰራር መልካም የሚባል ነው” ያሉት ዶክተር እመቤት ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ቂምና በቀልን በማስቀረት ሀገርን ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሻገር በመሆኑ ለአፈጻጸሙ የባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ አሰራር ያስፈልጋል” ብለዋል፡፡
የምክክር መድረኩን በኮሚሽነርነት እንዲመሩ የሚመረጡ አካላትም የህዝቡን ብዝሃነት የሚረዱ መሆን አለባቸው ብለዋል፡፡
ሀገር በይቅርታ ተሻግራ ልማቷን በተሻለ መልኩ ለማስቀጠል ህዝቡን ማዳመጥና በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
የምክክር መድረኩ ለችግሮች መፍትሄ የሚያስገኝና ሀገርን ወደ አዲስ ምዕራፍ የማሻገር ዕድሉ የሰፋ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ ትምህርት ክፍል መመህርና ተመራማሪ፣ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ ሰብ ኮሌጅ ዲን ዶክተር ዳኜ ሽብሩ በበኩላቸው “እንደ ሀገር ከገባንበት ችግር ለመውጣት ሀገራዊ የምክክር መድረኩ አስፈላጊነት የሚያጠያይቅ አይደለም” ብለዋል፡፡
ከአፓርታይድ ፍጻሜ በኋላ የኔልሰን ማንዴላን ስልጣን መያዝ ተከትሎ በደቡብ አፍሪካ የተካሄደውንና የሩዋንዳውን ሀገራዊ የምክክር መድረክን ውጤታማነት ለአብነት ያነሱት ዶክተር ዳኜ ሀገርን እንደ ሀገር ለማስቀጠል የምክክር መድረኩ አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ከአጼ ሃይለስላሴ ጊዜ ጀምሮ የሚነሱና ያደሩ ቅሬታዎች መኖራቸውን የጠቀሱት ዶክተር ዳኘ፤ ባለፉት 27 ዓመታት ሀገሪቱን በመራው መንግስት በተፈጸሙ በደሎች ምክንያት የደረሰው ቂምና በቀል ከፍተኛ መሆኑን አስታውሰዋል።
የቆዩ ችግሮችን በመፍታት ሀገርን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሻገር ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምክክር በተቀናጀ መልኩ ተፈጻሚ እንዲሆን ባለድርሻ አካላት ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
”ብሔራዊ የምክክር መድረክ መግባባት ባቃቱን በተመረጡ ጉዳዮች መፍትሄ ለማስቀመጥ የሚረዳ ነው” ያሉት ዶክተር ዳኜ መገናኛ ብዙሃን የምክክር መድረኩ አስፈላጊነት በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲሰርጽ መስራት እንደሚገባቸው ጠቁመዋል።
”ለሀገራዊ ምክክር መድረኩ ባለድርሻ የሚሆኑት ሁሉም ዜጎች ናቸው” ያሉት ደግሞ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አየለ አዳቶ ናቸው
ለምክክር መድረኩ ስኬታማነት መንግስትም ሆነ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሃላፊነቱን እንዲወጣ ጠቁመዋል።
ሀገራዊ የምክክር መድረኩን በኮሚሽነርነት እንዲመሩ የሚመረጡ አካላትም ገለልተኛና በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው ሆነው አቅጣጫና አጀንዳዎችን ለይተው የሚሰሩ መሆን እንዳለባቸው አመልክተዋል፡፡
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበለትን ረቂቅ አዋጅ ማጸደቁ የሚታወስ ነው።
በፀደቀው ረቂቅ አዋጅም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በህዝብ ጥቆማ በሚመረጡ እና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሾሙ 11 ኮምሽነሮች የሚመራ ሲሆን፥ እንድ አስፈላጊነቱ የሚራዘም የሶስት አመታት የስራ ቆይታ እንደሚኖረው ተመላክቷል።