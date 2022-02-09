የቅድመ ካንሰር ልየታ ስራዎችን በማስፋፋት የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ስርጭትን ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ የካቲት 2/2014 (ኢዜአ) የቅድመ ካንሰር ልየታ ስራዎችን በማስፋፋት የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ስርጭትን ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
በዓለም ጤና ድርጅት መረጃ መሰረት የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ከጡት፣ከአንጀትና ከሳምባ ካንሰሮች በመቀጠል በስርጭት ስፋቱ በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ሲሆን፤ በኢትዮጵያ ደግሞ ከጡት ካንሰር ቀጥሉ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል፡፡
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በኢትዮጵያ በካንሰር ከተያዙ 80 ሺህ ሰዎች መካከል ከ65 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል፡፡
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በቅድመ-ልየታ ተግባራት አማካኝነት የማህጸን በር ካንሰር ስርጭቱን መግታት እንደሚቻል ተናግረዋል፡፡
የተለያዩ የዓለም አገራትም ይህን አካሄድ በመከተል አመርቂ ውጤት አስመዝግበዋል ነው ያሉት፡፡
በአሁኑ ወቅት የማህጸን በር ካንሰር ከተከሰተ በኋላ በሰውነት ውስጥ እንዳይዛመት ለማድረግ የሚያስችል ሕክምና እየተሰጠ መሆኑንም ነው ያስረዱት።
በኢትዮጵያ ከ1 ሺህ 500 በላይ የሚሆኑ የጤና ተቋማት የቅድመ ካንሰር ልየታ ተግባራትን በማከናወን የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር እየሰሩ መሆኑንም አንስተዋል።
ይሁንና በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥርና የሚሰጠው ሕክምና ተመጣጣኝ አለመሆኑን ጠቅሰው፤ሕክምናውን የሚሰጡ የጤና ተቋማትን ለማስፋፋት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ችግሩን ለመቅረፍ በስድስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚገኙ ሆስፒታሎች የካንሰር ጨረራ ሕክምና ለመስጠት የሚያስችል ፕሮጀክት ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በዚህም አሁን ላይ ለጥቁር አንበሳ ማሰልጠኛ ሆስፒታል ዘመናዊ ማሽን በማሟላት ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት እንዲሰጥ መደረጉንም አንስተዋል።
በጅማና ሐሮማያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚገኙ ሆስፒታሎችም እንዲሁ የካንሰር ጨረር ህክምና በሙከራ ደረጃ መሰጠት መጀመሩን ተናግረዋል።
በሌሎች ዩኒቨርስቲዎች ባሉ ሆስፒታሎች ላይም ህክምናውን ለማስጀመር ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ተቋማቱ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ሲገቡ የካንሰር ጨረር ህክምና አገልግሎት ላይ የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ እንደሚያደርግም ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት፡፡