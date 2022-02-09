ኢትዮጵያና ታንዛኒያ የጋራ ዲፕሎማቲክ ኮሚሽን በመፍጠር ግንኙነታቸውን ለማሳደግ እየሰሩ ነው -የታንዛኒያ አምባሳደር

አዲስ አበባ የካቲት 2/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያና ታንዛኒያ የጋራ ዲፕሎማቲክ ኮሚሽን በመፍጠር ግንኙነታቸውን ወደላቀ ደረጃ ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን በኢትዮጵያ የታንዛኒያ አምባሳደር ኢኖሰንት ኡጉኒ ተናገሩ።
ኢትዮጵያ 40ኛውን የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈፃሚዎች ምክር ቤት እና 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች መደበኛ ጉባኤን ከጥር 25-29/2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ አስተናግዳለች።
በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እና የዓለም አቀፍ ተቋማት አመራሮች በጉባኤዎቹ የታደሙ ሲሆን ኢትዮጵያም እንግዶቿን ተቀብላ፣ በማስተናገድ ወደየሀገራቸው በክብር ሸኝታለች።
ጥር 28 እና 29/2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች 35ኛ መደበኛ ጉባኤ ከተሳተፉት መካከል የታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፊሊፕ ምፓንጎ አንዱ ናቸው።
በኢትዮጵያ የታንዛኒያ አምባሳደር ኢኖሰንት ኡጉኒ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ የታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚደንት በተደረገላቸው አቀባበልና አሸኛኘት በጣም ደስተኛ መሆናቸውን በማንሳት የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት አመስግነዋል።
ኢትዮጵያና ታንዛኒያ ከፈረንጆቹ 1960ዎቹ ጀምሮ ይፋዊ ወዳጅነት መጀመራቸውን የገለጹት አምባሳደር ኢኖሰንት ቀደምት አባቶቻችን የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት ለማጠናከር ራዕይ እንደነበራቸው አስታውሰው ለዚህም ሊመሰገኑ ይገባል ብለዋል።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከአንድ ዓመት በፊት የሀገራቱን ግንኙነት የሚያጠናክር ጉብኝት በታንዛኒያ ማድረጋቸውንም አምባሳደር ኢኖሰንት አስታውሰዋል።
በወቅቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ እንደተደረሰም አውስተዋል።
ሁለቱ ሀገራት በንግድ፣ በኢንቨስትመንት እና በግብርና በትብብር እየሰሩ መሆኑንም ነው የገለጹት።
በአሁኑ ወቅት ሀገራቱ የጋራ ዲፕሎማቲክ ኮሚሽን በመፍጠር የትብብር ዘርፎችን ለማስፋትና ግንኙነታቸውን ወደላቀ ደረጃ ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑንም በአፅንኦት ተናግረዋል።
አምባሳደሩ አክለውም ኢትዮጵያና ታንዛኒያ የአፍርካ አንድነት ድርጅት መስራች መሆናቸውን በማንሳት የአፍሪካ መሪዎች በ35ኛ መደበኛ ጉባኤያቸው የመከሩባቸው በርካታ ጉዳዮችን ለማሳካት በትብብር እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
እጅ ለእጅ በመያያዝና ጠንካራ አህጉራዊ አንድነትን በመፍጠር አህጉራዊ ችግሮችን ለመፍታት መትጋት እንደሚገባም ነው ያነሱት።