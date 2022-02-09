በጦርነቱ ለተጎዱ የማኅበረሰብ ክፍሎች ሠብዓዊ እርዳታው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት – የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸኃፊ አሚና መሃመድ

የካቲት 2/2014/ ኢዜአ / በጦርነቱ ለተጎዱ የማኅበረሰብ ክፍሎች የሠብዓዊ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸኃፊ አሚና መሃመድ ገለጹ።
ምክትል ዋና ጸኃፊዋ አሚና መሃመድ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፤ ጦርነቱ ያደረሰውን ጉዳት ለመመልክት በትግራይ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች ጉብኝት ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ምክትል ዋና ጸሀፊዋ በሶማሌ ክልል ጉብኝት ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
በጉብኝታቸውም የሰብዓዊ ድጋፍ በተመለከተ ከተለያዩ የመንግሥትና የተራድኦ ድርጅት ተወካዮች እንዲሁም ከሕዝቡ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ነው የተናገሩት።
በጦርነቱ ለተጎዱ የማኅበረሰብ ክፍሎች ሠብዓዊ እርዳታው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በኢትዮጵያ በቀጣይ የሚካሄደው አገራዊ ምክክር ኢትዮጵያን ወደ ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ እንደሚችል ጠቁመዋል።
በዚህም ሂደት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንደሚቆሙ ምክትል ዋና ጸኃፊ አሚና መሃመድ አረጋግጠዋል።