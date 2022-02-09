አገር አቀፍ የህብረት ስራ ኤግዚቢሽንና ባዛር መዘጋጀቱ የገበያ ትስስር እና የልምድ ልውውጥ ለመፍጠር ሚናው የጎላ ነው

የካቲት 2/2014/ ኢዜአ /አገር አቀፍ የህብረት ስራ ኤግዚቢሽንና ባዛር መዘጋጀቱ የገበያ ትስስር እና የልምድ ልውውጥ ለመፍጠር ሚናው የጎላ መሆኑን የህብረት ስራ ዩኒዬን አመራሮች ተናገሩ፡፡
9ኛው አገር ዓቀፍ የህብረት ስራ ኤግዚቢሽንና ባዛር “የህብረት ስራ ግብይት ለሰላምና ለተረጋጋ ገበያ” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ ከዛሬ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ይካሄዳል፡፡
የኤግዚብሽንና ባዛሩ አካል የሆነው ሲምፖዚየም የተለያዩ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ዛሬ ተካሂዷል፡፡
በመርሃ-ግብሩ የተሳተፉ የህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒዬን አመራሮች ኤግዚቢሽንና ባዛር መካሄዱ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት መካከል የገበያ ትስስርን በመፍጠር ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በአማራ ክልል የመርከብ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒዬን ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው እሸቱ፤ ከዚህ ቀደም በተዘጋጁ ኤግዚቢሽንና ባዛሮች የገበያ ትስስር በመፍጠር የገበያ መዳረሻዎችን ማስፋት መቻላቸውን ይናገራሉ፡፡
በህብረት ስራ ዩኒዬኖች መካከል የልምድ ልውውጥ እንዲኖር እንደሚያስችልም ነው ያነሱት፡፡
በወላይታ ዞን የዳሞታ ወላይታ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒዬን ስራ አስኪያጅ አቶ ዳሳና ዋና በበኩላቸው ኤግዚቢሽንና ባዛሩ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የህብረት ስራ ማህበራት በመዲናዋ የገበያ መዳረሻ እንዲያገኙ ሚናው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የህብረት ስራ ማህበራት የገበያ ማረጋጋትና የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ሰፊ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የፌደራል ህብረት ስራ ኮሚሽነር ተወካይ አቶ ብርሃኑ ዱፌራ ናቸው፡፡
የግብርና ሚኒስትሩን ወክለው በመርሃ-ግብሩ የተገኙት አቶ ግርማ በቀለ፤ የህብረት ስራ ማሕበራት ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር የሚደረገውን ጥረት በማገዝ በኩል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ነው የገለጹት።
በሲምፖዚየሙ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል የመጡ የህብረት ስራ ዩኒዬን አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማት ተሳትፈዋል፡፡