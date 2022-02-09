የኦሮሚያ ክልል በአፋር በአሸባሪው ህወሃት ለተጎዱ ወገኖች የ50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሰመራ፣ የካቲት 02 ቀን 2014 (ኢዜአ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሃት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የ50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪ በሰመራ ከተማ አንድ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመገንባት የመሠረት ድንጋይ አስቀምጧል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፤ የአፋር ህዝብ አሸባሪው የህወሃት ቡድን የከፈተውን ወረራ በመቀልበስ ረገድ ከፍተኛ ሚና ነበረው።
ህዝቡ ሀገራዊ ግዴታውን ለመወጣት አስፈላጊውን ሁሉ መስዋእትነት በመክፈል ኢትዮጵያዊነትን በተግባር ማሳየቱን አመልክተዋል።
ህዝቡ የፈጸመው ተግባር መላው ኢትዮጵያውያንን ያኮራ መሆኑን ጠቅሰው፤ “በጦርነቱ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን መደገፍ የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው” ብለዋል።
“የኦሮሚያ ክልል ህዝብና መንግስት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከአፋር ወንድሞቹ ጎን በመቆም አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል” ያሉት ፕሬዚዳንቱ የክልሉ መንግስት ለተጎዱ ወገኖች ለእለታዊ ፍጆታ የሚውል የ50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
የአፋር ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው የሽብር ቡድኑ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን ጠቅሰው፤ “የወደሙ ንብረቶችን መልሶ ለመገንባት እርስ በርስ መረዳዳትና መደጋገፍ ቁልፍ መፍትሄ ነው” ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ህዝብ ከአፋር ወገኑ ጎን በመቆም ላሳየው አጋርነት ምስጋና አቅርበዋል።
ከዚሁ ጎን ለጎን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሰመራ ከተማ አንድ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማስገንባት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል።
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ የትምህርትና ሌሎች ተዛማጅ አገልግሎት የሚሰጥ 18 ክፍል ያለው ባለሁለት ወለል ህንጻ በሰባት ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚገነባ ተናግረዋል።
የትምህርት ቤቱ መገንባት በሁለቱ ክልሎች ህዝቦች መካከል ያለውን ወንድማማችነትና አብሮነት እንደሚያጠናክር ገልጸዋል።
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