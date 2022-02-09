የኦሮሚያን መሬት አስተዳደር ከህገ-ወጥነት የጸዳ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ ነው-የክልሉ መንግስት

አዳማ የካቲት 02/2014 /ኢዜአ/ ኦሮሚያ ክልል በመሬት አስተዳደር ዘርፍን ከህገወጥነት በመከላከል ህዝቡ መብቱን ጠብቆ አገልግሎት የሚያገኝበት የአሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታወቀ።
በአዳማ ከተማ ዘመናዊ የተቀናጀ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ትግበራ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል ።
የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አወሉ አብዲ በስነ ስርአቱ ላይ እንደገለጹት በክልሉ የህዝብ ቅሬታና እሮሮ ከሚሰማበት ዘርፍ አንዱ የመሬት አስተዳደር ነው።
ህዝቡ በመሬት ጉዳይ አገልግሎት ለማግኘት ትልቅ ዋጋ እየከፈለ መሆኑን ተናግረዋል።
“ህዝቡ በዘርፉ በሚሰጡ አገልግሎቶች እያለቀሰና በህገ መንግስቱ ያገኘውን የመገልገል መብት በገንዘብ እንዲገዛ እየተገደደ ነው” ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዋናው ተጎጂም ደሃውንና አቅም የሌለው የማህበረሰብ ክፍል መሆኑን አመልክተዋል ።
በክልሉ በመሬት አስተዳደር ዘርፍ ህገወጥነትን ለመከላከልና ህዘቡ መብቱን ጠብቆ አገልግሎት ሊያገኝበት የሚችል የአሰራር ስርአት ተግባራዊ መደረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በአዳማ ከተማ ተግባራዊ የተደረገው የተቀናጀ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ለታሰበው ግብ መነሻ ጭላንጭል ሊሆን እንደሚችል አመላክተዋል።
ስርዓቱን ውጤታማ ለማድረግ ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ አስከ መዝገብ ቤት ያለው ባለሙያ ራሱን ሊያዘጋጅ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ህገ ወጥ ደላሎችና ጉዳይ አስፈፃሚዎች እንዲሁም በዙሪያው የተተበተቡ አመራሮች፣ መሃንዲሶችና አገልግሎት ሰጪ ባለሞያዎች እጃቸውን መሰብሰብ አለባቸው” ሲሉ አሳስበዋል።
“ህብረተሰቡ በፍጹም መብቱን በገንዘብ መግዛትና መጉላላት የለበትም” ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ህዝቡ “መብቱን ማስከበር አለበት፣ ለዚህ ደግሞ የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ ነው” ብለዋል ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የከተሞች ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ በበኩላቸው የመሬት አስተዳደር ስርዓትን በማዘመን ብቻ የታሰበው ለውጥ እንደማይመጣ አመልክተዋል።
“በዋናነት የሰው ሃይሉና የአመራሩ አመለካከት መለወጥና ከቴክኖሎጂው ጋር አብሮ መሄድ አለበት” ብለዋል።
“በተለይ አገልግሎት ሰጪና ተገልጋዮች መካከል ከጥቅም ጋር በመተሳሰር ሊኖር የሚችለውን ንክኪ ማስቀረት፣ የአመለካከትና የባህሪይ ለውጥ ማምጣት፣ ተጠያቂነት የሚያስከትለው አደረጃጀት መዘርጋት አለብን” ሲሉም በክለዋል።
በክልሉ ከመሬት ጋር በተያያዘ ህገ ወጥ ደላሎችን በማሰማራት በሌብነት ላይ የተሰማሩ አመራሮች፣ መሃንዲሶችና ሠራተኞን ብሉም ተዋናይ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ አሰራር እየተዘረጋ መሆኑን ተናግረዋል።
“አሁን ያለው ትልቁ ሀብት መሬት በመሆኑ መሬትን በአግባቡ ማስተዳደርና ለተፈለገው አገልግሎት ማዋል ይጠበቅብናል” የኦሮሚያ ክልል የመሬት ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ጉታ ላቾሬ ናቸው።
“ተገልጋዮችና አገልግሎት ሰጪውን በቀጥታ ለማገናኘት እየተሰራ ነው” ያሉት ሃላፊው በአዳማ ከተማ ተግባራዊ የተደረገው ዘመናዊ የተቀናጀ የመሬት አስተዳደር ስርአት ሚናው የላቀ መሆኑን አመልክተዋል።
የአዳማ ከተማ ከንቲባ አቶ ሃይሉ ጀልዴ በበኩላቸው የከተማዋ የመልካም አስተዳደር እጦትና የአገልግሎት ማነቆዎች ጥልቅ በመሆናቸው በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር መዘርጋቱን ተናግረዋል ።
የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓትቱ የዘርፍን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻልና መሬትን በሚኖረው አገልግሎት ለመለየት ቁልፍ ሚና ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል ።
በቴክኖሎጂ የተደገፈ የተቀናጀ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ተገልጋዮች በቤታቸው ሆነው አገልግሎት የሚያገኙበትና እንግልትን የሚያስቀር እንዱሁም መሬትን ከምዝበራ ለመታደግና ወረራን ለማስቀረት የሚረዳ መሆኑን ከንቲባው አስታውቀዋል ።
“የአሰራር ስርአቱ በአገልግሎት ሰጭ ሰራተኛው መካከል ውድድርና የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ ወሳኝ ሚና አለው” ያሉት ደግሞ የከተማዋ የመሬት አስተዳደር ሃላፊ አቶ ደስታ መርጋ ናቸው ።
እንደ ሀላፊው ገለጻ የአሰራር ስርአቱ አንድ ተገልጋይ በስድስት ደቂቃ ውስጥ አገልግሎት እንዲያገኝ ያስችላል።